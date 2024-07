LoL: Ein Spieler hat 178.500 Spiele analysiert, um herauszufinden, ob das hartnäckigste Gerücht wirklich stimmt

Seit langer Zeit hält sich unter Spielern von League of Legends das Gerücht über die Loser Queue. Ein Spieler hat dieses Gerücht nun durch eine umfangreiche Analyse überprüft.

Was ist das für ein Gerücht? Schon seit geraumer Zeit hält sich unter LoL-Spielern ein hartnäckiges Gerücht: Riot Games beeinflusst bewusst den Spielausgang mit einer Loser Queue . Bereits große Spieler wie NoWay beschwerten sich über das Matchmaking im Spiel.

Was ist die Loser Queue ?

Das Matchmaking in LoL ist manipuliert

Wenn man in einer Losing-Streak ist, wird man bewusst mit schlechteren Spielern in ein Team gepackt

Spieler, die eine Winning-Streak haben sollen öfter gewinnen

Beides soll Spieler mehr an das Spiel binden

Der Nutzer renecotyfanboy ist diesem Gerücht auf den Grund gegangen und hat hierfür Spiele analysiert und seine Ergebnisse auf Reddit präsentiert. Bereits vor einem Jahr hat er solch eine Analyse gemacht, um dieses Gerücht zu widerlegen.

178.500 Spiele analysiert

Wie ist der Spieler bei der Analyse vorgegangen? Um zu überprüfen, ob es eine Loser Queue in League of Legends gibt, hat der Nutzer stichprobenartig 178.500 Spiele von 2.100 Spielern aus allen Elos analysiert. Zur Auswertung hat er statistische Methoden verwendet, die er auf seinem GitHub genauer erläutert.

Weiter erklärt der Nutzer, es sei nicht möglich zu überprüfen, ob die Spiele von Anfang an ausgeglichen gewesen sind. Aus diesem Grund hat er sich darauf konzentriert, Korrelationen zwischen den Spielen zu untersuchen.

Das Ergebnis zeigt jedoch genau das, was vielen Spielern vermutlich schon bewusst war.

Was ist das Ergebnis der Analyse? Kurz gesagt, hat sich herausgestellt, dass die Existenz einer Loser Queue in League of Legends sehr unwahrscheinlich ist. In der Analyse des Nutzers hat sich gezeigt, dass die stärkste Korrelation immer nur zum vorherigen Spiel besteht. So hat er festgestellt, dass Spieler nach einer Niederlage ihre Gewinnquote minimal senken und nach einem Sieg minimal erhöhen.

Gäbe es eine Loser Queue , würde man erwarten, dass die Veränderung der Gewinnrate höher und die Korrelationslänge größer ist, so der Spieler. Er sagt selbst, dass seine Analyse die Loser Queue nicht zu 100 % widerlege, aber zeigt, dass sie entweder nicht existiert oder sehr ineffizient ist.

Das Ergebnis scheint viele Spieler nicht zu überraschen. So schreibt der Nutzer Wd91 auf Reddit, dass es offensichtlich ist, dass es keine Loser Queue gibt, und er damit nur diejenigen überzeugen würde, denen dieses Ergebnis bereits bewusst war.

Das Gerücht über die Loser Queue hält sich bei Spielern so hartnäckig, dass Riot selbst sich bereits dazu geäußert hat. Auch sie sagten, dass es eine Loser Queue in League of Legends nicht gibt. Was Riot konkret zu den Gerüchten sagt, lest ihr hier: LoL-Entwickler sagt, dass die „Loser’s Queue“ nicht existiert – Spieler meinen: „Ich weigere mich, das zu glauben“