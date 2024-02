LoL-Entwickler sagt, dass die „Loser’s Queue“ nicht existiert – Spieler meinen: „Ich weigere mich, das zu glauben“

League of Legends ist ein Free-to-play Stragiespiel. Die Multiplayer Online Battle Arena, kurz MOBA, wird von Riot entwickelt sowie betreut und ist eines der me...

Viele der Begründungen sind nicht wirklich plausibel und wirken eher nach wütenden Antworten. Ein großer Punkt im Statement ist aber das Aufgaben, was für viele Spieler ein großes Problem wurde: Spieler in LoL sind frustriert, weil Mitspieler in Ranked zu schnell aufgeben: „Gerät völlig außer Kontrolle“

Spieler in LoL sind frustriert, weil Mitspieler in Ranked zu schnell aufgeben: „Gerät völlig außer Kontrolle“

Laut ihm liegt der Grund vieler verlorener Matches in der Mentalität der Spieler. Eine gute non-giving-up-attitude würde vielen Spielern helfen. Zusätzlich dazu gibt er am Ende des Posts noch 3 Tipps, die euch helfen euch zu verbessern.

Ein größerer Mythos in den niedrigen Rängen von League of Legends ist die Loser´s Queue . Viele Spieler sind davon überzeugt, dass sie absichtlich mit schlechteren Teammitgliedern zusammengepackt werden, damit sie verlieren. Ein Riot-Entwickler räumt mit diesem Mythos jetzt auf.

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to