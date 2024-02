So manche Spiele in League of Legends sorgen für verdammt viel Frust, weil Mitspieler viel zu früh aufgeben – obwohl sie vielleicht noch gewinnen könnten.

In League of Legends (LoL) habt ihr die Möglichkeit, ein Spiel ab Minute 15 aufzugeben – was an sich gar nicht so schlecht klingt. Doch Spieler sind zunehmend frustriert, weil ihre Mitspieler viel zu schnell in Ranglistenspielen aufgeben, obwohl ihr Team gar nicht so schlecht da steht und noch das Spiel hätte drehen können. Es kommt häufiger vor als man möchte, dass Spieler bereits sehr früh im Spiel FF 15 in den Chat spammen – kurz für “Lasst bei Minute 15 aufgeben”.

Es ist keine neue Sache in League of Legends, aber die Diskussion wurde durch einen Clip auf Reddit abermals angeheizt und Spieler fordern das Entfernen der Surrender-Option.

LoL-Spieler beschweren sich: Zu frühes Aufgeben wird zur Norm

Was zeigt der Clip? Das Video zeigt den professionellen LoL-Spieler Jankos, der als Jungle-Main über viele Jahre die europäische Szene mit G2 dominierten.

In diesem Game spielt er Nidalee und obwohl das Team gut da stand und er sich gerade den 15. Kill sicherte, entschied sich sein Team, das Spiel aufzugeben.

Hier könnt ihr den Clip auf Reddit sehen:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt. Reddit Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Reddit Inhalt

Das “Main-Character-Syndrom” soll das Problem sein

Was sagt die Community? Ein Reddit-Nutzer kommentierte den Clip und argumentierte, dass die FF-Kultur außer Kontrolle geraten sei und eine selbst erfüllende Prophezeiung darstelle und die Surrender-Möglichkeit abgeschafft werden sollte. Viele Spieler spammten mittlerweile schon in Minute 3, dass da Spiel verloren ist und man so früh wie möglich, aufgeben wird.

Einige argumentieren, dass das Spiel noch ein Sieg hätte sein können, da Jankos und sein Team in nahezu allen Kategorien führen. Trotzdem entschieden sie sich für eine vorzeitige Aufgabe, was viele Spieler als unverständlich empfinden.

ExceedingChunk schreibt: Viele Leute wollen einfach jedes Spiel, das sie nicht selbst carrien, in die Tonne treten. […]

intecknicolor ist der Meinung: Es ist keine FF-Kultur. Es ist das Hauptcharaktersyndrom. Jeder denkt, er sei der Held seines Ranglistenspiels, und wenn der Held nicht triumphiert, dann FF.

Alternative_Guest268 äußert die Vermutung, dass die Abstimmung für das Aufgeben aus reiner Impulsivität erfolge. Er wies darauf hin, dass die nächsten drei Stimmen unmittelbar nach der ersten abgegeben wurde. Dazu sagt er:

[…] Ich bin mir auch ziemlich sicher, dass mindestens ein bis zwei der Leute, die sich entschieden haben, auf „Ja“ zu klicken, es gleich danach bereut haben. Menschen sind einfach schlecht darin, ihre Emotionen zu kontrollieren, ohne sich selbst zu reflektieren und Faktoren außerhalb der Punktzahl oben rechts zu berücksichtigen. Alternative_Guest268 via Reddit

Auf der anderen Seite gibt es auch Teams, die selbst dann, wenn sie nicht führen und die Situation düster aussieht, nicht aufgeben und konsequent bei der Surrender-Abstimmung mit Nein stimmen.

Was meint ihr dazu? Schreibt es uns gerne in die Kommentare.

Mehr zu LoL: Viele Spieler fordern einen Ranked-Modus für ihr Lieblings-Spiel ARAM – Jetzt äußert sich Riot dazu