LoL: Spieler sind fassungslos über Entscheidung von Riot Games

Bei League of Legends dachten Spieler, sie hätten ganz klar erkannt, dass zwei chinesische Profi-Spieler in einem Match der polnischen LoL-Liga betrogen haben. Doch am 31. Januar entschied Riot Games: Für eine Bestrafung reichen die Beweise nicht aus. Für diese Entscheidung gibt es wenig Verständnis und viel Kritik.

Was für eine Entscheidung hat Riot Games getroffen?

In einem Spiel der polnischen Ultraliga zwischen Iron Wolves und ESCA Gaming begannen 2 chinesische Profis von Iron Wolves ab Minute 15 damit, sehr schlecht zu spielen. Sie ließen sich „catchen“, hauten in Kämpfen nur Alibi-mäßig zu, spielten schlecht.

Auf reddit wurde ihnen vorgeworfen, das Spiel absichtlich zu sabotieren, damit ihr Team noch verliert, das zu dem Zeitpunkt weit in Führung lag: Das nennt man „Win-Trading“. Man suchte viele Beispiele für eklatantes „Schlecht spielen“ heraus.

Die Liga sperrte die Profis daraufhin für 2 Spiele – die höchste Strafe, die sie ohne Riots Untersuchung aussprechen konnte.

Doch Riot Games hat jetzt am 31. Januar entschieden (via twitter): Es lägen nicht genug Beweise vor. Die Spieler – kommen ohne eine weitere Strafe davon.

„Gefährdet die Integrität des E-Sports“

So wird das diskutiert: Die Leute sind auf Twitter wirklich entsetzt über die Entscheidung von Riot Games.

Denn jeder hat die Clips gesehen, wie die beiden chinesischen Spieler agierten. Vor allem der Clip, wie Midlaner Odin auf Jayce den Inhibitor nur halbherzig bekämpfte (via YouTube), gilt vielen Spielern als klarer Beweis, dass da was nicht mit rechten Dingen zugegangen ist.

Es heißt dann in den Kommentaren:

Riot müsse ja blind sein. Was solle denn sonst „Win-Trading“ sein. Werde denn nur Disco-Nunu als klares Win-Trading erkannt? Bei „Disco Nunu“ wählt man in Lol den Champ Nunu aus und rennt konsequent mit einigen Effekten in den Tod.

Andere sagen: Es gab doch 50 Minuten ausreichend Beweise.

Ein dritter folgert: Das erkläre auch, warum „Win-Trading“ im High-Elo-Bereich so verbreitet ist. Riot mache einfach nichts.

Ein Nutzer schreibt bitter: Mit der Entscheidung gehe die Integrität verloren.

Was steckte dann hinter dem schrägen Auftritt?

Gibt es auch Gegenstimmen? Dass die beiden extrem schlecht gespielt haben, sieht man allgemein so. In einem Thread auf reddit äußern Nutzer aber die Möglichkeit, dass die Spieler andere Gründe dafür gehabt hätten, so mies zu spielen:

Vielleicht waren sie nach 15 Minuten so weit vorne, dass sie angefangen haben zu trollen

Oder sie waren wütend auf Team-Kameraden und wollten es ihnen irgendwie heimzahlen

Aber auch hier mutmaßen einige, die Spieler könnten das Match bewusst manipuliert haben, um in irgendeiner Form eine Sportwette zu gewinnen.

