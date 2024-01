LoL: 2 Profis schummeln so unfassbar schlecht, dass sie ohne offizielle Untersuchung gesperrt werden

Zwei Profi-Spielern in League of Legends wird vorgeworfen, ganz offensichtlich geschummelt zu haben und das in einem offiziellen Match der polnischen Ultraliga in LoL. Die beiden sollen sich beim „Win-Trading“ aber so schlecht angestellt haben, dass es jedem aufgefallen ist – und gewonnen haben sie das Match auch noch.

Um welche Profis geht es? Es geht um ein Match am 23. Januar zwischen Team ESCA Gaming und Iron Wolves. Die betroffenen Spieler sind zwei chinesische Legionäre, die für das Team Iron Wolves spielen:

Jungler Wen „Kylin“ Zheng – er spielte auf Lee Sin

und Mid-Laner Shuai „Odin“ Wang – er spielte auf Jayce

Team führt haushoch, plötzlich spielen 2 Profis totale Grütze

Was sollen sie gemacht haben? Den Spielern wird vorgeworfen, dass sie absichtlich versucht haben, das Match zu verlieren. Ihr Team lag nach 15 Minuten mit 7-0 und 6.000 Gold vorne, als sie plötzlich begannen, sehr schlecht zu spielen.

Wie die Seite 3D Juegos berichtet, hörten sie auf, die Gegner anzugreifen. Und der Jungler weigerte sich sogar ganz offensichtlich, einen gegnerischen Inhibitor auszuschalten (via youtube).

Wie man im Video des Spiels gesehen hat, spielen beide auffällig selbstmörderisch, lassen sich immer wieder von den Gegnern unnötig “catchen” und fehlen dadurch in wichtigen Momenten.

In LoL bezeichnet “gecatcht werden” die Situation, wenn man solo unterwegs ist und die Gegner einen unvorbereitet erwischen und ausschalten, meist in der Mehrzahl. Wer “gecatcht” wird, bringt sein Team für die nächsten Sekunden oder Minuten in einen Nachteil, weil die eigenen Teammitglieder dann mit einem Spieler weniger in Team-Kämpfe gehen werden.

Kylin schloss das Match mit 3/9/6 und Odin mit 3/8/9 ab – die beiden Profis starben also fast 3-mal häufiger, als sie Kills erzielten.

Trotzdem gewann ihr Team das Match, obwohl sie bei Kills mit 24-29 hinten lagen.

Warum machen sie sowas? In LoL kann man auf den Ausgang von E-Sport-Spielen Geld wetten. Wenn schwächere Teams gewinnen, erreichen sie höhere Sieges-Quoten.

Es wird daher vermuten, dass die beiden Spieler an einem Betrug beteiligt waren.

Das ist die Reaktionen: Das ungewöhnliche Verhalten war der Community aufgefallen und wurde scharf kritisiert. Ein reddit-Thread zum Thema hatte fast 7.000 Upvotes und 739 Kommentare.

In dem reddit-Thread wurde mit einer Vielzahl von Beispielen belegt, wie schlecht sich die beiden Profis anstellten.

Die Ultraliga hat daraufhin beide Spieler für jeweils 2 Spiele gesperrt, noch bevor Riot Games eine offizielle Untersuchung einleiten konnte. Das sei die schärfste Bestrafung, die die Liga für sich alleine verhängen dürfe, heißt es.

Man kann wohl davon ausgehen, dass von Riot Games da noch eine weitere, härtere Strafe folgt.

