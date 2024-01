LoL: Community glaubt, ein Profi hat in einem Turnier live betrogen – Das löst eine riesige Diskussion aus

In der polnischen Ultraliga hat ein gewisses Match in League of Legends bei der Reddit-Community für Frust und Lacher gesorgt. Ein Profi-Spieler soll in einem Match versucht haben, absichtlich zu verlieren. Viele seiner Aktionen im Spiel deuten laut den Usern angeblich auf Betrug hin.

Die Samsung Galaxy Ultraliga ist eine osteuropäische Profi-Liga für LoL. Am 23.01.2024 trafen das Team Iron Wolves auf das Team ESCA Gaming. Dabei hat das Team Iron Wolves gewonnen. Der chinesische Spieler Odin, der in diesem Match Jayce gespielt hat, soll laut der Community aber Win-Trading begangen haben.

Win-Trading beschreibt absichtliches Verlieren, weil man vorher Absprachen getroffen hat. Dies fällt unter Betrug, da dadurch auch Wetten manipuliert werden können. In diesem Fall ist es nicht bewiesen, dass es vorher Absprachen gab, viele der Aktionen im Game deuten laut der Reddit-Community aber daraufhin.

Auch ein deutscher Streamer klagte 2022 schon über eine Wettmafia in LoL.

In einem Reddit-Post von User vxshade teilt der User mehrere Clips aus dem besagten Spiel. Er nennt hier die beiden chinesischen Spieler Odin und Kylin, wobei vor allem Odin sich im Spiel merkwürdig verhält.

Beispielsweise sieht man im 1. YouTube-Clip, wie Jayce alleine den Elder-Dragon beginnt. Als der Supporter Endz kommt, läuft Jayce wieder weg vom Dragon und lässt ihn resetten.

Im 2. YouTube-Clip greift sein Team die Basis des Gegners an und er eben den unteren Inhibitor. Als der Inhibitor aber noch einen Hit von Jayce braucht, hört er einfach auf und versucht auch in seiner Fernkampfform nicht den letzten Hit zu tätigen und stirbt dann, als er in 3 Gegner hineinspringt.

Der andere Spieler Kylin wird im 3. YouTube-Clip gezeigt, wie als Lee Sin in 3 Gegner hineingeht, ultet, aber auch flasht, weil er das sonst nicht überlebt.

Die merkwürdigste Szene ist der 4. YouTube-Clip. Es bricht ein Kampf auf der Midlane aus und Jayce trifft einen einfachen Skill-Shot nicht und auch im Kampf greift er kaum an und läuft an einem Gegner sogar vorbei.

Mehr solche Clips findet ihr in diesem Twitter-Thread:

Die polnischen Kommentatoren sind bei diesen Clips auch offensichtlich amüsiert und schockiert, was da eigentlich passiert. Trotz dieser komischen Aktionen gewann Iron Wolves, was vor allem an der grandiosen Leistung vom Toplaner HeSSZero liegt, der in diesem Match Gwen gespielt hat.

Ich bin froh, dass Gwen das Spiel gewonnen hat

Unter dem Post mit über 5000 Upvotes haben sich auch über 500 Kommentare gesammelt, die die ganze Diskussion führen. Die meisten scheinen sich aber einig zu sein, dass Odin das absichtlich gemacht hat.

ozztepop: Sie sind nicht nur schlechte Leute für das Wintrading, sie sind auch schlecht im Wintrading. Der Teamfight von Jayce ist reportable. Ich bin froh, dass Gwen das Spiel gewonnen hat.

curiousboy163: Lmfao der Clip von Jayce, der einfach auf sie zugeht und keine Fähigkeiten einsetzt, ist so offensichtlich. Kannst du es nicht ein bisschen glaubwürdiger machen, dass es kein Wintrade ist?

yuletidepancake: Es ist lustig, dass ihr Toplaner so gut wart, dass Jayce eklatantes Wintrading betreiben musste, um dem Gegner überhaupt eine Chance zu geben.

Die meisten sind sich einig, dass das, was Jayce dort gemacht hat, für einen Profi absichtlich gewesen sein muss. Ob er jetzt an irgendwelchen betrügerischen Machenschaften beteiligt war oder es irgendeinen anderen Grund für eine solche Leistung gab, kann man nicht sagen. Abseits vom Pro-Play läuft es bei Riot aktuell schlecht: LoL-Entwickler Riot entlässt 530 Mitarbeiter, will sich auf die 4 größten Spiele konzentrieren