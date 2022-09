Das Leben von Faker – Darum ist er eine lebende Legende

League of Legends ist ein Free-to-play Stragiespiel. Die Multiplayer Online Battle Arena, kurz MOBA, wird von Riot entwickelt sowie betreut und ist eines der me...

Im Video erzählen wir euch, wer er ist, was ihn ausmacht und warum Faker so beliebt ist.

Selbst andere Profis sagen, dass er im Spiel beinahe unmöglich zu töten sei, weil er keine Schwachstellen habe. So kann man in den Streams des E-Sportlers oft beobachten, wie er von mehreren Gegnern gleichzeitig angegriffen wird, da er im 1 gegen 1 jeden mit Leichtigkeit besiegen kann.

Seit League of Legends im E-Sport einstieg, gab es unzählige Profi-Spieler, die im Gedächtnis geblieben sind. Doch eine Person wird man nicht so schnell vergessen.

