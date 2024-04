21-Jähriger ruiniert sich die Profi-Karriere in LoL, weil er völlig falsch mit einem Teddy spielt

Der 21-jährige Chinese Lu „Leyan“ Jue ist Jungler beim Team Invictus Gaming in League of Legends. Er ist dort seit Februar 2024 der Jungler, Invictus Gaming wurde 2018 Weltmeister in LoL, mittlerweile sind sie nur noch ein Mittelklasseteam in China, aber die neue Aktion sorgt jetzt für Schlagzeilen. Leyan hat sich in einem Stream an einem Teddybären vergangen und wurde dafür hart bestraft.

Was hat er angestellt?

Leyan hat in einem Stream einen großen Teddybären besprungen und dabei seinen Unterleib immer wieder gegen den Oberkörper des Bären gerieben. Zudem hat er den Bären geschüttelt, während er sich an ihm rieb (via bilibili).

Er hat den Bären mehrfach geboxt und vor dem armen Bären einen seltsamen Tanz veranstaltet – offenbar war es nicht genug, dass der Teddybär körperlich litt, er musste auch seelisch vernichtet werden.

Für sein Verhalten wurde der Profi sanktioniert. Man geht davon aus, dass sich das Verhalten höchst negativ auf seine Karriere auswirkt. Denn so eine große Nummer ist Leyan nun nicht, dass er unersetzlich wäre.

Würde ihm nie passieren:

Geldstrafe, Spielsperre und der Verein streicht ihm 2 Monatsgehälter

Das war die Strafe: Die chinesische Liga hat dem Spieler 50.000 Yuan Strafe aufgebrummt, dem Team weitere 20.000 Yuan. Das sind für den Spieler 6.455 Euro und für das Team 2.582 €.

Der Spieler wird zudem für die ersten 2 Partien im Summer Split der LPL gesperrt.

Das Team legte noch eine Strafe drauf und zog ihm zwei Monatsgehälter ab. Es heißt, das Team habe ihn „erzogen und kritisiert.“

Das sagt der Spieler zu seinem Verhalten: Der Stream fand zu einer Zeit statt, als Invictus Gaming schon aus den Playoffs ausgeschieden war.

Der Spieler sagt:

„Es ist nicht so, wie alle denken. Der Bär war zu groß. Die Musik in den Kopfhörern war zu dieser Zeit rockig. Ich fand den Bären einfach nur niedlich, also habe ich ihn umarmt und geschüttelt.

Der Twitch-Streamer Asmongold kommentiert das Verhalten: wenig überrascht

Bei Twitch-Streamern skurril – bei E-Sportlern verboten

Das steckt dahinter: Dieses „Stofftiere rammeln“ ist ein seltsamer Trend unter Streamern. Der deutschsprachige LetsHugo ist dafür bekannt (via tiktok). Der Streamer Stable Ronaldo ebenfalls, der wurde sogar gesperrt, weil Twitch wohl dachte, er rammle einen echten Hund.

Das Beispiel zeigt den Unterschied zwischen einem Twitch-Streamer und einem E-Sportler. Wenn sich Twitch-Streamer daneben benehmen, geht das auf ihre Kappe und hat für gewöhnlich keine Konsequenzen. Benehmen sich E-Sportler daneben, fällt das auch auf den Verein zurück und die werden dann erzieherisch tätig.

Eine der kuriosesten Strafen in LoL erhielt einmal der Däne Wunder:

LoL verhängt 1000$-Strafe gegen G2 Esports, weil ein Pro WoW Classic spielte