Baldur’s Gate 3 ist nur für Erwachsene und wirklich schlüpfrig – Chef sagt: Sogar Entwicklern war unwohl dabei

In Baldur’s Gate 3 gibt es so einige Szenen, die nur für Erwachsene bestimmt sind. Der Chef von Larian Studios, Swen Vincke, verrät: sogar Entwickler fühlten sich dabei unwohl.

Was hat es damit auf sich? In Baldur’s Gate 3 sind Beziehungen, romantische Szenen und Sex ein großes Thema. Mit euren Gefährten könnt ihr eine Beziehung eingehen, flirten und mit ihnen schlafen – wenn ihr es denn schafft. Besonders Astarion ist als Herzensbrecher bekannt, der mit fiesen Sprüchen einen richtig verletzen kann.

Doch nicht jedem gefallen die Szenen gleichermaßen gut. Der Chef von Larian Studios, Swen Vincke, verrät: Nicht alle Mitarbeiter waren mit dem hohen Maß an sexuellen Inhalten im Spiel einverstanden – einige fühlten sich sogar unwohl.

Wir versuchen, dem Leben so treu wie möglich zu bleiben

Was sagt der Chef von Larian Studios? Vincke sagt, dass einige Leute im Studio sich unwohl fühlten. Doch sie entschieden, dass das Spiel für Erwachsene sei und behandelten es entsprechend wie eine TV-Serie. Er verweist besonders auf American Gods , eine Serie, die seiner Meinung nach erwachsene Themen und Fantasy-Szenen gut behandelt habe.

Dazu sagt er Folgendes:

[…] Wir versuchen, dem Leben so treu wie möglich zu bleiben. […] Man kann wirklich verrückte Dinge tun und sich trotzdem damit identifizieren. Es [die Sexszenen] wurde immer geschmackvoll gemacht. Ich meine, die berühmte Bärenszene – es war wirklich ein Eichhörnchen, das nicht hingeschaut hat. Den Rest hat das Theater deines Geistes erledigt. Du hast das ausgefüllt, nicht wir! Swen Vincke via GamesRadar

Welche Bärenszene ist gemeint? Einen Monat vor Release zeigte Larian Studios Ausschnitte einer Bärensexszene, wofür das Studio sogar auf TikTok gebannt wurde. Der Gefährte Halsin ist Druide und kann sich in Tiere verwandeln. So hat man als Spieler die Wahl, entweder mit ihm als Mensch oder in seiner Bärengestalt intim zu werden.

Beziehungen und Romanzen sind also ein wichtiger Teil von Baldur’s Gate 3. Dabei setzten die Entwickler auf Profis aus Film und Fernsehen, um die Szenen so authentisch wie möglich erscheinen zu lassen: Baldur’s Gate 3 legt so viel Wert auf intime Szenen, dass sie sogar Profis aus Film & Fernsehen anheuern