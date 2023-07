Baldur’s Gate 3 legt so viel Wert auf intime Szenen, dass sie sogar Profis aus Film & Fernsehen anheuern

MeinMMO-Chefredakteurin Leya kann hingegen nirgendwo mehr sagen, dass sie den Druiden in Baldur’s Gate 3 spielen will:

Dass Larian für die pikante Szene, in der ein Vampir Sex mit einem Druiden in Bärengestalt hat, auf TikTok gebannt wurde, finde Devora Wilde laut BBC amüsant. „Das zeigt nur, wie verrückt dieses Spiel auf die bestmögliche Art und Weise ist“, sagt die Schauspielerin der Githyanki-Kriegerin Lae’zel dazu.

Warum ist das in Baldur’s Gate 3 Thema? Romantik, Emotionen und Lust spielen in Baldur’s Gate 3 eine wichtige Rolle – so kann es im Spiel auch zu intimen Szenen kommen. Jennifer English habe gegenüber BBC geäußert, dass es während der Aufnahmen zwar einige Eigenartigkeiten gab, aber die Geschichte des Spiels sei nie zu weit gegangen (via bbc.com ).

Mit Videospielen werden die “Intimacy Coordinators” bisher nicht in Verbindung gebracht. Laut BBC glaubt Larian, dass sie eines der ersten Entwicklerstudios sind, die die Fachleute in einem traditionellen Videospiel einsetzen. Auch hoffe das Studio, dass andere ihrem Beispiel folgen werden.

Was sind “Intimacy Coordinators”? Dabei handelt es sich um Fachleute in der Film- und Fernsehbranche, deren Aufgabe es ist, Szenen mit sexuellem Inhalt oder anderen sensiblen Inhalten zu choreografieren und die Schauspieler zu begleiten.

In Baldur’s Gate 3 soll es besonders wenig Grenzen geben , was die Partnersuche betrifft:

