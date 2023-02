Die 10 besten Rollenspiele auf Steam

Die besten Rollenspiele auf Steam haben wir für euch in dieser Liste gesammelt. 10 verschiedene Games findet ihr hier, die wir als Empfehlungen für euch zusammengestellt haben.

Was sind das für Spiele? Die gelisteten Spiele stammen alle als dem Genre Rollenspiele. Die Reihenfolge der Titel ist hierbei rein zufällig und sagt nichts über die Wertung des Games aus.

Nach welchem Kriterium wurde ausgewählt? Die Spiele wurden anhand von diesen Faktoren ausgewählt:

Die Spiele müssen auf Steam verfügbar sein.

Alle Spiele haben auf Steam den Tag “Rollenspiel”.

Dazu haben wir uns an den Bewertungen auf Steam orientiert.

Die persönliche Meinung und die Expertise der MeinMMO-Redaktion spielt ebenfalls eine Rolle

Zu jedem vorgestellten Rollenspiel gibt es neben einer Beschreibung auch einen Trailer, der euch einen Einblick in das Game liefert. Dazu geben wir euch im Pro- und Contra-Vergleich eine Übersicht, und erklären, für wen sich das Spiel lohnen könnte. Dazu gibt es noch eine persönliche Meinung zu jedem Game.

1. The Witcher 3: Wild Hunt

Entwickler: CD PROJEKT RED | Release-Datum: 18. Mai 2015 | Steam-Seite: Witcher 3: Wild Hunt

Was ist The Witcher 3: Wild Hunt? In dem Spiel schlüpft der Spieler in die Rolle des bekannten Hexers und Söldners Geralt von Riva. Vor euch befindet sich eine offene Welt, die zum Erkunden einlädt: Ruinen, Höhen und Schiffswracks gibt es zu entdecken.

Das Setting ist eine düstere Fantasy-Welt und stellt euch verschiedenen Monstern im Kampf. Dazu stehen euch unterschiedliche Waffen sowie Tränke und Kampfmagie zur Verfügung. Verbessert eure Fähigkeiten sowie die Ausrüstung mit den Belohnungen, die ihr auf eurer Reise erhaltet.

In eurer Freizeit könnt ihr aber auch euer hart verdientes Geld etwa für Kartenspiele, Pferderennen oder Faustkämpfen ausgeben.

Eure Entscheidungen haben außerdem Konsequenzen im Spiel und es gibt mehrere Enden im Game. Plant also jeden Schritt mit Bedacht. Zudem könnt ihr euren Spielstand aus dem 2. Teil der Reihe übernehmen, was sich wiederum ebenfalls die Geschichte auswirkt.

Wenn ihr noch nicht sicher seid, ob The Witcher 3: Wild Hunt für euch das richtige Spiel ist, findet ihr bei uns hier einen ausführlichen Test.

Pro Riesige Spielwelt mit umfangreichen Möglichkeiten

Spannende Story

Hoher Wiederspielwert, durch verschiedene Entscheidungen

Tolle Atmosphäre

Import eines Savegames aus Witcher 2 Contra Umfang kann zu Beginn etwas überfordern

MeinMMO-Autorenmeinung von Cortyn:

The Witcher III gehört für mich zu einem der ganz großen Rollenspiel-Meilensteine. Auch wenn die Open World am Anfang überfordern kann und man verdattert dreinblickt, wenn auf Stufe 5 einen plötzlich der Level-20-Gigant aus den Latschen haut, passt das wunderbar zur Welt.



Getragen wird das Spiel von seiner grandiosen Story mit unterschiedlichen Verläufen. Witcher III ist mitunter ziemlich brutal und unerbittlich, schreckt dabei auch vor düsteren Themen nicht zurück und ist definitiv nichts für Leute, die eher sanfte RPG-Berieselung wollen. Da krabbelt schonmal die wiederbelebte Fehlgeburt mit Dämonenaugen im Vorgarten herum oder vor Eiter triefende Hexen verspeisen Kinderfinger. Und Sex auf ausgestopften Einhörnern gibt es auch.



Das harmoniert gut mit dem abwechslungsreichem Kampfsystem. Große Freiheiten an Wahl der “Zauber” und Ausrüstung sorgen dafür, dass jeder Hexer Geralt sich ein bisschen anders spielt.



Die Vorgänger muss man übrigens nicht gespielt haben. Die ersten Spielstunden fassen recht gut zusammen, was passiert ist und sorgen dafür, dass man sich in der Welt verlieren kann, ohne zuvor stundenlang Zusammenfassungen zu lesen.

Für wen lohnt sich Witcher 3: Wild Hunt? Für Fantasy-Fans lohnt sich das Game auf jeden Fall. Mit der packenden Geschichte und den umfangreichen Möglichkeiten, die euch das Spiel bietet, könnt ihr zahlreiche Stunden als Geralt verbringen, ohne dass Langeweile aufkommt.