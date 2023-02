Die 5 größten Survival-MMOs auf Steam im Februar 2023

Die größten Survival-MMOs auf Steam haben wir euch hier in einer Liste gesammelt. 5 verschiedene Games des Genres stellen wir euch vor.

Was sind das für Spiele? Die aufgelisteten Spiele gehören alle dem Genre Survival-MMOs an. Die Auswahl der Titel wurde anhand ihrer Spielerzahlen getroffen, um die größten Spiele zu finden.

Nach welchem Kriterium wurde ausgewählt? Folgende Faktoren waren bei der Auswahl wichtig:

Die Spiele müssen auf Steam verfügbar sein.

Alle Spiele müssen zum Genre “Survival-MMO” gehören.

Auf der Analyse-Webseite Steamdb sind sie als meistgespielte Survival-Games gelistet (Stand: 24. Februar 2023); hierbei haben wir so aussortiert, dass wirklich nur Survival-MMOs herausgegriffen werden

Zu jedem vorgestellten Survival-MMO liefern wir euch eine Spielbeschreibung und einen Trailer. Dazu gibt es einen Pro- und Contra-Vergleich und den Hinweis, für wen das Spiel interessant sein könnte.

Dazu gibt es ein Bonus-Spiel, das im Februar 2023 das größte Survival-Game auf Steam ist. Es bietet jedoch nur Koop für 8 Spieler. Trotz MMO-Elemente habt ihr hier kein PvP oder Kampf um Bauplätze, obwohl Friendly Fire stets aktiv ist. Dennoch wollten wir es euch nicht vorenthalten und haben es als kleines Extra aufgenommen.

5. 7 Days to Die

Entwickler: The Fun Pimps | Release-Datum: 13. Dezember 2013 (Early Access) | Steam-Seite: 7 Days to Die

Was ist 7 Days to Die? Nach einem nuklearen Krieg ist die Welt eine postapokalyptische Umgebung, in der ihr um euer Überleben kämpfen müsst.

Denn ein Virus hat einen Teil der Überlebenden in Zombies verwandelt. Ihr als einer der wenigen Menschen kämpft darum, dass es euch nicht auch noch erwischt.

Es erwartet euch ein Survival-Spiel mit Crafting, das aber auch Shooter- sowie Tower-Defense-Elemente integriert. Obendrauf gibt es noch eine Prise Rollenspiel, da ihr etwa auch euren Charakter und dessen Fähigkeiten verbessern könnt.

Bekämpft verschiedene Zombietypen, lernt deren Angriffsmuster und Verhalten besser kennen und baut euch die perfekte Apokalypse-Ausrüstung aus Waffen, Kleidung, Rüstungen und Werkzeugen zusammen. Fahrt durch die riesige Spielwelt mit mehren Biomen und erkundet die Überbleibsel der Menschheit.

Doch denkt immer daran, dass ich euch für die Nacht einen sicheren Ort sucht. Denn sonst kann es schnell passieren, dass euch die Zombies eiskalt erwischen.

Hier findet ihr ein Video mit allen Infos, die ihr zu 7 Days to Die wissen müsst.

Pro Charakter-Fortschritt

Gameplay enthält Tower-Defense und Shooter-Elemente

Erinnert an eine Mischung aus DayZ und Minecraft

Prozedural generierte Welten laden zum Erkunden ein Contra Befindet sich seit 2013 im Early Access

Das Spiel ist daraus ausgelegt, dass ihr irgendwann ins Gras beißen werdet

Für wen lohnt sich 7 Days to Die? Vor allem Spieler, denen Minecraft und DayZ Spaß machen, könnten auch in 7 Days to Die auf ihre Kosten kommen. Das Spiel eignet sich zudem durch eine wachsende Schwierigkeit im Spielverlauf sowohl für Anfänger des Genres als auch für alte Survival-Hasen geeignet.