Pax Dei startet heute in den Early Access: Alles Wichtige zu Umfang, Preis, Startzeit und Roadmap

Looter-Shooter The First Descendant gibt im Trailer sein Release-Datum bekannt

Trailer zu Diablo 4 Vessel of Hatred gibt Einblick in die Story der Erweiterung

WoW: Trailer zum Release-Datum von The War Within

Ubisoft zeigte 2021 NFTs in einem Trailer, die in Ghost Recon erscheinen sollten

Darüber hinaus gibt es Dungeons, die Gruppen mit Tank, Heiler und Schadensausteiler unsicher machen können, aber auch Gebiete, in denen rund um die Uhr PvP aktiviert sein wird. Es liegt an euch, auf welchen Aspekt des Spiels ihr euren persönlichen Fokus legt.

In unserem Anspielbericht aus der Alpha-Testphase im April hatten wir bereits beschrieben, dass sich Pax Dei in den ersten Stunden wie ein Survival-Spiel ohne Survival-Elemente anfühlt . Auch auf der offiziellen Webseite betonen die Entwickler, dass Pax Dei kein Themenpark-MMO, kein Mittelalter-Simulator und kein Survival-Spiel ist (via Mainframe Industries ).

Die Entwickler von Mainframe Industries möchten Pax Dei mindestens ein Jahr im Early Access lassen, also mindestens bis Juni 2025. Bis dahin haben Käufer der Gründerpakete also mindestens vollständigen Zugriff auf Pax Dei.

Ubisoft zeigte 2021 NFTs in einem Trailer, die in Ghost Recon erscheinen sollten

Am 18. Juni 2024 startet Pax Dei in die Early-Access-Phase. MeinMMO fasst euch alles Wichtige zur Vorabversion des Sandbox-MMORPGs zusammen und welche Pläne die Entwickler von Mainframe Industries für die kommenden Monate haben.

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to