Neues Sandbox-MMO klingt, als wolle es die Zukunft von MMORPGs und Survival sein – Nennt Valheim als Vorbild

Mit Find Your Next Game wollen wir von MeinMMO euch zusammen mit unseren Kollegen von GameStar und GamePro neue Spiele vorstellen und persönliche Gaming-Geschic...

Das finnische Studio Mainframe Industries besteht zum großen Teil aus ehemaligen Entwicklern von EVE Online. Das zeigt sich auch an der Idee des Spiels: es gibt keine NPCs und keine Quests. Spieler formen das Spiel und Details in der Welt erzählen die Story.

Pax Dei (Steam) ist ein neues Sandbox-MMO, das euch volle Freiheit geben will. In einer mittelalterlichen Welt wehrt ihr euch gegen die Gefahren der Wälder und Berge, baut Häuser und Städte und spielt mit oder gegen andere Spieler. MeinMMO-Redakteur Benedict Grothaus sprach mit Senior UX Designerin Jasmin Dahncke über das neue Spiel.

