Was ist Pax Dei, das neue Sandbox-MMO mit dem einzigartigen Zoom-Feature?

Ehemalige Entwickler von EVE Online planen mit ihrem Studio Mainframe Industries das neue MMO Pax Dei, das sich irgendwo zwischen Valheim und New World ansiedelt. Mit einigen Ideen, die sowohl Survival-Games als auch MMORPGs vorantreiben können, will es allen Spielern gerecht werden. MeinMMO stellt euch das MMO im Video vor.

Ihr spielt in Pax Dei in einer mittelalterlichen Welt, in der ihr euren Charakter vollkommen selbst formen könnt. Zusammen mit anderen Spielern könnt ihr in der geteilten Welt Dörfer und Städte errichten, sammelt Ressourcen von Tieren und aus der Umgebung und stellt euch Ausrüstung, Waffen und Tränke her.

In Pax Dei gibt es keine NPCs, die euch Quests geben. Stattdessen sollt ihr selbst die Geschichten schreiben und die Umgebung erkunden. Mit einer besonderen Zoom-Funktion bekommt ihr Informationen über die Dinge, die ihr euch genauer anseht oder erfahrt mehr über die Geschichte der Welt.

Ein besonderes Merkmal ist dabei die Grafik, denn Pax Dei ist eines der ersten MMOs in Unreal Engine 5. Das neue Sandbox-MMO erscheint erst auf Steam, soll später aber über einen Cloud-Service auch auf Konsolen und Mobile spielbar sein. Ein Datum steht noch aus.

Im Talk stellen euch MeinMMO-Redakteur Benedict Grothaus und GameStar-Video-Redakteur Lennard Willms das Spiel genauer vor. Ein Interview mit den Devs erscheint am 16. April. Mehr von den beiden seht ihr in dem Streitgespräch, das ein für allemal die wichtigste Frage des Gamings klären soll:

