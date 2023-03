Pax Dei ist ein kommendes MMORPG, das in einigen Communitys bereits als große „Sandbox-Hoffnung“ gilt. Ihr erstellt euch einen Charakter und passt eure Ausrüstung individuell an eure Bedürfnisse an. Klassen gibt es nicht, sondern allein eure Ausstattung und Waffen bestimmen euren Kampfstil. Ihr erkundet die Spielwelt und könnt selbst entscheiden, was ihr machen möchtet. Das MMORPG legt einen großen Schwerpunkt auf die Zusammenarbeit mit anderen Spielern. So kämpft ihr gemeinsam in PvE-Manier gegen Kreaturen, könnt aber auch im PvP gegeneinander antreten oder als Solo-Spieler unterwegs sein. Zusätzlich gibt es Bau- und Housing-Systeme. Ein festes Release-Datum wurde bisher noch nicht auf Steam angegeben, auf der offiziellen Webseite von Pax Dei können sich Interessierte aber bereits zur Alpha anmelden.