Pax Dei ist im Early Access das beste schlechte MMO für gechillte Spaziergänge

Wie sind eure Erfahrungen mit der Early-Access-Version von Pax Dei? Seid ihr Teil einer großen Gemeinschaft, die solche Mammutprojekte umsetzt? Verratet es in den Kommentaren! Mehr Infos zum Sandbox-MMO findet ihr hier: Pax Dei ist in den Early Access gestartet – Alles Wichtige zu Umfang, System-Voraussetzungen, Preis, Roadmap

Mein Zwischenfazit fällt also durchwachsen aus : Das Fundament von Pax Dei wurde im ersten Monat Early Access zwar verfeinert, doch fehlt es weiterhin an wichtigen Features und Verbesserungen. Die ständigen Patches und Meldungen der Entwickler zeigen aber auch, dass das Team motiviert ist, aus Pax Dei ein gutes Sandbox-MMO zu machen.

Und genau das macht mir in Pax Dei bisher den meisten Spaß: Für das Sammeln von Ressourcen gechillt durch die tolle Mittelalter-Spielwelt zu spazieren und dabei die beeindruckenden Werke der Community auf mich wirken zu lassen. Dabei auch mal das Innere vom Keller bis zum Dachboden inspizieren, um sich Inspirationen für die eigene Holzhütte zu holen. Schade nur, dass die Besitzer so selten online sind.

Wie viel Zeit und Energie die Community bereits in die ersten Wochen der Early-Access-Phase von Pax Dei investiert hat, zeigt sich, sobald man sich einloggt und den Blick in die Ferne richtet. Majestätische Burgen reihen sich an prächtige Villen, vereinzelte Mühlen und beschauliche Dörfer.

Diese Verzögerung beim Content- und Feature-Nachschub fordert ihren Preis. Statt 11.500 sind zur Prime-Time auf Steam mittlerweile nur noch knapp 4.000 Spielende gleichzeitig in Pax Dei online (via steamcharts.com ). Auf Youtube berichtet Loki464, wie fordernd es ist, die Gildenmitglieder weiterhin zum regelmäßigen Einloggen zu motivieren.

Durch diese dringend notwendigen Arbeiten am Fundament fehlt bislang jedoch die Zeit, um wichtige fehlende Features umzusetzen – etwa die bereits erwähnte Währung oder ein Recycling-System, mit dem man Gegenstände, die man nur zum Leveln gebaut hat, wieder zerlegen zu können. Auch das Kampfsystem besitzt weiterhin viel Luft nach oben. Und wie ein MMO fühlt sich Pax Dei fast nie an.

Also stürzte ich mich erneut auf die Server, um den Status quo des Spiels abzuchecken und in der wunderschönen Mittelalterwelt nach spürbaren Verbesserungen Ausschau zu halten.

Wer meinen Angespielt-Artikel aus der Alpha-Testphase von Pax Dei gelesen hat, der weiß: Ich hatte so meine Probleme mit dem Spiel. Das Sandbox-MMORPG spielt sich in den ersten Stunden wie ein Survival-Abenteuer ohne Überlebenskampf, wichtige Features wie eine Ingame-Währung oder ein Recycling-System fehlen und andere Bereiche (wie die Kämpfe) wirken sehr unfertig.

