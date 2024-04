Twitch-Streamer hat an allen MMORPGs etwas auszusetzen – Aber ausgerechnet Pax Dei begeistert ihn

Nicht alle Alpha-Teilnehmer kritisierten Pax Dei so scharf wie die MeinMMO-Redaktion. Einer der größten und bekanntesten Twitch-Streamer und Youtuber für das Thema Games zeigt seinen Zuschauern sichtlich stolz die beeindruckende Burg, die sein Clan in nur drei Tagen hochgezogen hat, und lobt das Spiel für das potente Bausystem.

Um welchen Streamer geht es? Asmongold aka ZackRawrr aka Zack Hoyt hat sich in den vergangenen 15 Jahren zu einem der größten Streamer und Youtuber für das Thema Games gemausert. Speziell das Genre der MMORPGs lässt den US-Amerikaner nicht los.

Drehten sich die Videos und Streams der ersten Jahre meist um World of Warcraft sowie Blizzard, beschäftigte sich Asmongold in der jüngeren Vergangenheit auch mit anderen Genre-Vertretern wie Final Fantasy XIV, Lost Ark oder New World.

Dabei hat sich Asmongold im Laufe der Zeit den Ruf erworben, sich sehr kritisch mit dem MMORPG-Genre und den einzelnen Titeln auseinanderzusetzen und dabei gezielt jede Schwäche von WoW und Co. ans Licht zu befördern.

Ein Highlight von Pax Dei – die Grafik aus der Unreal Engine 5:

Wie bewertet Asmongold das neue MMORPG Pax Dei? Bereits in der vor einigen Monaten stattfindenden Alpha zeigte sich der Streamer ungewohnt begeistert. Sein Fazit: Das Spiel ist besser als erwartet und er wird das Online-Rollenspiel auf jeden Fall zum Launch zocken (via Youtube).

In seinem jüngsten Video aus der aktuellen Alpha-Phase geht Asmongold sogar noch einen Schritt weiter. Für ihn besitzt Pax Dei ganz klar „das beste Bausystem einer MMO-Sandbox“. Als Beleg für diese These zeigt der schwärmende Streamer sichtlich stolz die beeindruckende Burg, die sein Clan Olympus in nur drei Tagen aus dem Nichts erschaffen hat.

Die steinerne Festung schmiegt sich an einen riesigen Berg und besteht aus einer Vielzahl von Ebenen, Wehrmauern und Türmen. Einige der Zuschauer ziehen begeistert den Vergleich zur Stadt Minas Tirith aus „Der Herr der Ringe“. Der Kommentar von Asmongold: „Gebt uns zwei Wochen statt drei Tage und wir bauen euch Minas Tirith“.

Hier könnt ihr euch die beeindruckende Burg von Olympus ansehen:

Als in der Spielwelt die Nacht einbricht und die Burg durch den Schein unzähliger Fackeln und Feuer beleuchtet wird, strahlt der Streamer über beide Ohren: „Das ist der Vibe, den ich in einem MMO erfahren möchte. Ich liebe das hier einfach.“

Für den Launch plant Asmongold übrigens, seinen Clan auf mehr als 10.000 Spieler auszuweiten, die dann eine noch viel größere Festung in die Welt von Pax Dei zimmern.

Was hat MeinMMO an der Alpha von Pax Dei kritisiert? Das MMORPG des finnischen Studios Mainframe spielt sich in den ersten Stunden wie ein Survival-Game ohne Überlebensmechaniken, das sich voll aufs Sammeln, Freischalten von Rezepten und Bauen konzentriert.

Eine MMO-Spielerfahrung erwartet euch nur dann, wenn ihr euch mit anderen Spielern zusammenschließt und gemeinsam Bauprojekte angeht oder euch in die umkämpften PvP-Zonen beziehungsweise in die verschiedenen Dungeons der Spielwelt wagt.

Da die Konkurrenz im Survival- und MMORPG-Bereich groß ist, werden die Entwickler bis zum finalen Release von Pax Dei noch nachlegen müssen, um Kaufpreis und Pflicht-Abo zu rechtfertigen – so zumindest unsere erste Einschätzung.

