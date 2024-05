Michael J. Fox bereut eine Entscheidung heute besonders: „Ich sagte, es würde nie funktionieren“

Michael J. Fox kennen die meisten vermutlich wegen seiner Hauptrolle in „Zurück in die Zukunft“. Aber der Schauspieler wäre beinahe auch Teil eines anderen Kultfilms geworden. Zu spät stellte er fest, dass seine Absage ein schwerer Fehler war.

Wer ist Michael J. Fox? Auch wenn vielleicht nicht jeder den Namen des Schauspielers kennt, seine berühmteste Rolle dürfte den meisten bekannt sein. In Zurück in die Zukunft verkörperte Fox den jungen Marty McFly, der gemeinsam mit Doc Brown, gespielt von Christopher Lloyd, in drei Filmen Zeitreisen unternimmt.

Über die Jahre hinweg spielte Fox noch zahlreiche andere Rollen. Seit er an Parkinson erkrankte, trat er kürzer und verkündete 2020, dass er fortan nicht mehr als Schauspieler arbeiten werde. Grund wären die gesundheitlichen Beschwerden.

Trotzdem gab er weiterhin Interviews, in denen er über seine Karriere spricht. Eine Rolle habe er in den 90er Jahren abgelehnt, und bereut das bis heute.

Ein wahrer Kultfilm der 90er

Um welchen Film geht es? Es mag Geschmackssache sein, doch in weiten Kreisen gilt Ghost – Nachricht von Sam als Kultfilm der 90er-Jahre. Die ungewöhnliche Liebesgeschichte zwischen Molly (Demi Moore) und ihrem verstorbenen Mann (Patrick Swayze), der als Geist weiterhin mit ihr kommuniziert, traf damals einen Nerv und kam beim Publikum gut an.

Die Figur von Sam gehört zu den bekanntesten Rollen von Swayze, der auch ansonsten in einigen Klassikern wie Dirty Dancing, Point Break oder Roadhouse mitspielte. Letzterer hat erst kürzlich ein Remake erhalten.

Die Rolle von Sam in Ghost wurde aber zunächst einigen anderen Hollywood-Stars angeboten, ehe Swayze sie erhielt. Darunter sind bekannte Namen wie Harrison Ford, Tom Hanks, Bruce Willis oder Tom Cruise. Und auch Michael J. Fox wurde gefragt, lehnte aber ab.

In einem Interview mit The View erklärt er seine Entscheidung unter anderem Whoopi Goldberg, die selbst in Ghost mitspielte:

Ich hatte die Gelegenheit, mit Ihnen zusammenzuarbeiten, die ich nicht genutzt habe. Sie erzählten mir früh im Entwicklungsprozess von Ghost. Ich sagte, es würde nie funktionieren. Ich sagte: Whoopi (Goldberg) ist großartig, aber es wird nie funktionieren. Und dann war es großartig, ein riesiger Erfolg und ich sagte: Ich bin ein verdammter Idiot. Michael J. Fox via The View

Wie erfolgreich war der Film im Kino? Am Ende wurde Ghost ein Kassenschlager und spielte weltweit über 500 Millionen US-Dollar ein. Das Budget des Films war mit 22 Millionen US-Dollar vergleichsweise klein.

Michael J. Fox sagt, er habe sich sehr geärgert, als er vom Erfolg des Films hörte. Nicht, weil er es den Filmemachern und Schauspielern nicht gönnte, sondern da er es zutiefst bereute, nicht zugesagt zu haben. Wie die ikonische Szene an der Töpferscheibe mit Fox anstelle von Swayze ausgesehen hätte, bleibt deshalb unserer Vorstellungskraft überlassen. Oder ihr schaut euch nochmal einen der größten Erfolge von Fox an, der schon 1989 das Hollywood von heute prophezeite.