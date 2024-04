Neuer Actionstreifen mit Jake Gyllenhaal legt den größten Filmstart auf Amazon Prime hin

Der neue Actionstreifen aus dem Hause Amazon Prime Video mit dem Titel Road House ist ein riesiger Erfolg und stellte sogar einen Plattform-Rekord auf.

Was ist Road House für ein Film? Dabei handelt es sich um ein Remake des gleichnamigen Kultfilms aus dem Jahr 1989 mit Patrick Swayze in der Hauptrolle. In der Neufassung könnt ihr Jake Gyllenhaal dabei zusehen, wie er zahlreiche Gegner vermöbelt.

Worum geht es in Road House? Es geht um den UFC-Fighter Elwood Dalton, der als Rausschmeißer in einem Strandclub arbeitet und dabei in brutale Schlägereien verwickelt wird.

Der Film erschien am 21. März 2024 auf Amazon Prime Video, wurde schnell zu einem riesigen Hit auf der Plattform und stellte sogar einen internen Rekord auf.

Hier seht ihr einen Trailer zu Roadhouse:

Wie erfolgreich ist Road House? The Hollywood Reporter bezieht sich auf die Aussagen von Amazon. Laut deren Angaben gelang Road House der größte internationale Film-Launch eines Amazon Originals.

Stolze 50 Millionen Zuschauer haben demnach den Film seit dem Release am 21. März 2024 schon auf der Streamingplattform gesehen.

Jedoch muss man dazu auch anmerken, dass Amazon dabei nicht genauer angibt, was genau als „gesehen“ zählt, also ob es dafür eine bestimmte Formel gibt, wie etwa im Netflix-Ranking, oder schon wenige gesehene Minuten eingerechnet werden.

Warum eine Fortsetzung zu Road House gar nicht mal so unwahrscheinlich ist, könnt ihr hier bei unseren Kollegen von Filmstarts nachlesen: Nicht nur dank Mega-Erfolg auf Amazon: Darum ist „Road House 2“ gerade noch wahrscheinlicher geworden

Was sagt Amazon dazu? Jennifer Salke, Head of Amazon MGM Studios, äußerte sich zu dem Erfolg von Road House und sagte laut The Hollywood Reporter dazu:

„Das bahnbrechende, erfolgreiche Debüt von Road House ist ein Beweis für die harte Arbeit und das Engagement des gesamten Road-House-Filmteams und der Besetzung des Films, angeführt von dem phänomenalen Jake Gyllenhaal.“

MeinMMO-Autor Niko Hernes hat sich den Actionstreifen bereits angesehen und kann euch den Film empfehlen. Hier findet ihr seinen Meinungsartikel dazu: Im neuen Film auf Amazon gibt es brachiale Action mit Jake Gyllenhaal