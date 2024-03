Road House ist das Remake des gleichnamigen Kultfilms mit Patrick Swayze. Diesmal ist Jake Gyllenhaal der Actionstar und prügelt sich mit vielen Gegnern. MeinMMO-Autor Nikolas Hernes kann die brachiale Action empfehlen.

Worum geht es in Road House?

Jake Gyllenhaal spielt in diesem Film den ehemaligen UFC-Kämpfer Dalton

Dalton wird engagiert, um in einer Bar in Florida als Türsteher zu arbeiten

Doch es gibt mehr Probleme, als er anfangs glaubt und er muss sich mit mehr Gegnern auseinandersetzen als besoffenen Besuchern

Der Originalfilm erschien 1989 und Patrick Swayze prügelte sich mit roher Gewalt durch den Film. Auch im Remake gibt es viele brutale Schlägereien in Florida. Dabei entsteht viel Chaos, das aber durchaus unterhaltsam wird.

Mehr Actionfilme findet ihr hier: 5 Actionfilme ab 18 für hartgesottene Filmfans

Den Trailer zu Road House findet ihr hier:

Action ohne viel drumherum

Zur Story gibt es auch eigentlich kaum mehr zu sagen als in der Inhaltsbeschreibung vom Anfang. Das Setting in Florida mit den Sümpfen ist gut gewählt und auch die Bar ist ein guter Ort für gute Action.

Davon gibt es in Road House reichlich. Es werden Knochen gebrochen, Gegenstände werden zerstört und Dalton zeigt, was er alles drauf hat. Dabei ist Jake Gyllenhaal ein recht charmanter Dalton, der relativ wenig zu sagen hat. Der Mann will einfach nur seine Rolle.

Im Gedächtnis geblieben ist mir besonders eine große Szene in der Bar im 2. Drittel des Films. Es entsteht ein riesiges Chaos voller Prügelei und Gewalt. Das hat mir unglaublich viel Spaß gemacht. Das Chaos wird von der Musik untermalt und es gibt auch durchaus interessante Kameraideen. Conor McGregor spielt zwar wirklich fürchterlich, als psychotischer Liebhaber von Gewalt funktioniert er in dem Film aber ganz gut.

Bei all dem verliert Dalton nie sein arrogantes Lächeln und der Film wirkt wie ein Produkt einer anderen Zeit. Es gibt keine Geschichten nur des einsamen, zwielichtigen Helden, der eine kleine Stadt rettet. Alles in dem Film geschieht nur, damit der Gewalt freien Lauf gelassen werden kann. Road House nimmt sich dabei nicht ernst, was dem ganzen aber guttut. Es gibt genug Witz und Humor, um das Geschehen aufzulockern.

Road House ist der perfekte Film, wenn man die alten Helden der 80er Jahre vermisst. Es gibt Chaos und brutale Action und das macht wirklich viel Spaß. Wer aber eine komplexe Story oder ausgefallene Charaktere erwartet, der sollte um den Film einen Bogen machen. Einen anderen Actionhelden, den ich jedem empfehlen kann, ist Ma Dong-seok aus Korea: Dieser koreanische Action-Star verteilt Backpfeifen wie Bud Spencer