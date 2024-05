One Piece feiert Ruffys Geburtstag, deutet die Story der 2. Staffel und die Rückkehr eines bekannten Gegners an

Ein kurzes Video soll den Geburtstag von Monkey D. Ruffy feiern, aber Fans glauben, Informationen zur zweiten Staffel der Netflix-Serie zu sehen.

Ein kurzes Video auf TikTok zeigt Iñaki Godoy, den Schauspieler von Monkey D. Ruffy, der den Geburtstag seines Charakters am 5. Mai feiert. Zur Feier des Tages präsentiert er eine Torte, die wie eine riesige, weiße Kerze aussieht. Als „Docht“ steckt in der Kerze die Zahl 3.

Der Anime hat übrigens zusammen mit dem Egghead Arc im Januar auch ein neues Intro spendiert bekommen:

Was könnte das Video bedeuten? Was auf den ersten Blick einfach nach einem herzlichen Video aussieht, dass lediglich den Geburtstag des Piraten-Kapitäns feiern soll, lässt Fans jetzt aber über die zweite Staffel der Netflix-Serie spekulieren.

Im Fokus der Spekulationen steht die Torte mit der Zahl 3 aus dem Video. Fans glauben, dass diese etwas mit einer Storyline aus dem Manga, und vor allem mit einem bestimmten Charakter zu tun hat. „Mister 3 kommt woaaah“, schreibt ein User in seinem Kommentar unter dem Video. Auch andere Fans wollen die Referenz zu dem Charakter erkannt haben.

Mister 3 ist ein Gegner aus dem Manga und Anime, der seine Haare zu einer 3 frisiert hat. Da er die Wachs-Frucht gegessen hat, kann er nicht nur unendlich viel Wachs entstehen lassen, sondern auch lebende Menschen zu Wachsfiguren machen. Das könnte eine weitere Referenz auf die wachs-ähnliche Torte sein.

„Wenn Mister 3 in den nächsten Live-Action-Folgen auftaucht, bedeutet das wahrscheinlich, dass wir auch Chopper, Bon Kurei, Robin und Crocodile sehen werden“, merkt ein weiterer User an.

Was heißt das für die zweite Staffel? Für die nächste Staffel der Netflix-Serie würde das bedeuten, dass sich die Story als Nächstes auf Alabasta fokussieren würde. Während dieser Storyline muss sich die Strohhutbande gegen die Mitglieder der Baroque-Firma stellen. Diese sind alle nach Zahlen benannt. Und darunter eben auch Mister 3.

Schon in der ersten Staffel wurde diese Organisation erwähnt und Zoro hat sogar schon eines der Mitglieder – Mister 7 – erledigt. Zusammen mit Godoy’s abschließenden Worten: „Sie werden ihren Verstand verlieren“, deutet in diesem Video also sehr viel daraufhin, dass es in der zweiten Staffel nach Alabasta geht. Um diese Storyline richtig gut umzusetzen, sollten die Mache einige Szenen ganz besonders beachten: 8 wichtige Szenen in One Piece Staffel 2, die Netflix auf jeden Fall richtig machen muss