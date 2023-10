One Piece auf Deutsch streamen: So könnt ihr den Anime legal im Internet schauen

Viele Streaming-Dienste wie Crunchyroll und Co. haben One Piece im Angebot. Doch bei vielen Anbietern müssen Fans, die den Anime gerne mit deutscher Sprachausgabe sehen würden, Abstriche machen. MeinMMO listet euch alle Streaming-Dienste auf, die den Anime anbieten.

One Piece läuft schon seit mehreren Jahren im Fernsehen und begleitet einige von uns seit ihrer Kindheit. Deshalb haben sich viele Zuschauer an die deutschen Stimmen gewöhnt, die eine wirklich gute Arbeit leisten. Umso mehr wünschen sich viele, One Piece auf Deutsch zu schauen.

Wo kann ich One Piece auf Deutsch schauen? Aktuell gibt es mehrere Möglichkeiten, den Anime zu schauen, allerdings gibt es bei fast allen Optionen einen Nachteil und so ist es in Deutschland nicht möglich, alle „One Piece“-Folgen auf Deutsch zu streamen.

One Piece auf Deutsch streamen? Diese Möglichkeiten gibt es

Crunchyroll

Was kostet diese Option? One Piece ist eine Premium-Serie, weshalb ihr für einen Crunchyroll-Account zahlen müsst. Die günstigste Option ist 6,99 Euro pro Monat.

One Piece ist eine Premium-Serie, weshalb ihr für einen Crunchyroll-Account zahlen müsst. Die günstigste Option ist 6,99 Euro pro Monat. Wie viele Episoden sind enthalten? Crunchyroll bietet alle Episoden von Staffel 1 bis zu aktuellsten Folge aus Japan. Die neuste Folge gibt es sonntags um 09:00 Uhr.

Crunchyroll bietet alle Episoden von Staffel 1 bis zu aktuellsten Folge aus Japan. Die neuste Folge gibt es sonntags um 09:00 Uhr. In welcher Sprache gibt es den Anime? Crunchyroll bietet One Piece in japanischer Originalsprache mit deutschen Untertiteln an.

Die einzige legale Option, alle Episoden des Animes in Deutschland zu schauen, ist der Streaming-Dienst Crunchyroll. Der Streaming-Dienst hat eine große Auswahl an Animes und konnte sich gegen Konkurrenten wie Wakanim oder Animax durchsetzen.

Crunchyroll bietet ein 14-tägiges Probeabo, in dem ihr kostenlos die Premium-Animes schauen könnt, die sonst Geld kosten würden. Allerdings reichen die zwei Wochen vermutlich nicht aus, um alle der über 1.000 Folgen zu schauen.

Um den Anime zu schauen, müsst ihr 6,99 Euro pro Monat zahlen. Das entspricht 83,33 Euro im Jahr, was etwas günstiger als das Jahres-Abo mit 99,99 Euro im Jahr ist. Allerdings könnt ihr dann nur auf einem Gerät streamen und die Episoden nur online schauen.

Für wen lohnt es sich? Crunchyroll lohnt sich für all diejenigen, denen die Sprache egal ist und die sich womöglich noch für weitere Animes interessieren, die es im Angebot von Crunchyroll gibt.

Joyn

Was kostet diese Option? Die Episoden von One Piece gibt es kostenlos. Die einzige Voraussetzung ist ein registrierter Account bei Joyn.

Die Episoden von One Piece gibt es kostenlos. Die einzige Voraussetzung ist ein registrierter Account bei Joyn. Wie viele Episoden sind enthalten? Joyn hat zum jetzigen Zeitpunkt die Episoden 994-1.000 und 1.038-1.040.

Joyn hat zum jetzigen Zeitpunkt die Episoden 994-1.000 und 1.038-1.040. In welcher Sprache gibt es den Anime? Auf Joyn gibt es den Anime in deutscher Sprachausgabe.

Joyn ist eine App, die auf mobilen Endgeräten oder dem Fernseher genutzt werden kann. Die Folgen von One Piece werden hier fälschlicherweise als „Staffel 1“ und „Staffel 16“ markiert, doch eigentlich stammen die Episoden alle aus dem aktuellen Wa-no-Kuni-Arc.

Das Angebot ist völlig kostenlos, doch der große Nachteil ist, dass es nur einen Bruchteil der Episoden gibt.

Für wen lohnt es sich? Da die Episoden auf Joyn zufällig zusammengewürfelt sind, eignen sie sich nur als Ergänzung für diejenigen, die den Anime beispielsweise auf Crunchyroll oder anderweitig gesehen haben und sich einige Folgen auf Deutsch ansehen wollen.

Alternativ können Neulinge mit den Episoden in den Anime hineinschnuppern. Auf diese Weise können beispielsweise Zuschauer, die One Piece nur durch die Live-Action-Adaption auf Netflix kennen, einen kurzen Eindruck vom Anime gewinnen.

ProSieben Maxx

Was kostet diese Option? Die Episoden von One Piece gibt es kostenlos. Die einzige Voraussetzung ist ein registrierter Account bei ProSieben Maxx oder der Zugang zu einem Fernseher.

Die Episoden von One Piece gibt es kostenlos. Die einzige Voraussetzung ist ein registrierter Account bei ProSieben Maxx oder der Zugang zu einem Fernseher. Wie viele Episoden sind enthalten? Die Mediathek enthält die aktuellen 10 Episoden.

Die Mediathek enthält die aktuellen 10 Episoden. In welcher Sprache gibt es den Anime? ProSieben MAXX strahlt die Episoden in deutscher Synchronisation aus.

ProSieben MAXX ist ein deutschsprachiger Fernsehsender, der sich die Rechte an der Ausstrahlung der neusten Folgen von One Piece gesichert hat. Momentan findet die Ausstrahlung der Folgen wochentags um 18:30 Uhr statt.

Solltet ihr es nicht rechtzeitig vor den Fernseher schaffen, gibt es die 10 letzten ausgestrahlten Folgen in der Mediathek. Hier verhält es sich wie bei Joyn: Ihr braucht einen registrierten Account, um die Episoden kostenlos zu schauen.

Für wen lohnt es sich? Solltet ihr in der Woche abends Zeit haben, ist ProSieben MAXX die beste Möglichkeit, um die neusten Folgen in deutscher Sprachausgabe zu sehen. Sobald alle neuen Folgen am Stück gezeigt werden, gibt es meist eine Wiederholung von älteren Folgen.

Solltet ihr eine Folge verpasst haben, ist das kein Problem: Ihr könnt sie bequem in der Mediathek nachholen, sobald sie ausgestrahlt wurde.

DVD und Blu-ray

Was kostet diese Option? Solltet ihr alle DVDs bzw. Blu-rays sammeln, müsst ihr momentan mit einem Budget von rund 1.700 Euro rechnen.

Solltet ihr alle DVDs bzw. Blu-rays sammeln, müsst ihr momentan mit einem Budget von rund 1.700 Euro rechnen. Wie viele Episoden sind enthalten? Die DVDs und Blu-rays enthalten alle Episoden von One Piece bis zum aktuellen Arc.

Die DVDs und Blu-rays enthalten alle Episoden von One Piece bis zum aktuellen Arc. In welcher Sprache gibt es den Anime? Der Anime ist in deutscher Sprachausgabe enthalten. Alternativ könnt ihr euch die Relaunch-Version holen, die zusätzlich die japanische Sprachausgabe mit deutschen Untertiteln enthält.

Die DVD- bzw. Blu-ray-Sammlung ist wohl die kostspieligste Variante. Pro Volume, die etwa 10-12 Stunden Laufzeit enthalten, werden rund 50 Euro fällig. Doch hier besteht der große Vorteil darin, dass ihr die Folgen in eurem Besitz habt und ihr nicht von Streaming-Diensten abhängig seid.

Die ersten Episoden gibt es sowohl in der normalen als auch in einer Relaunch-Fassung. Die Relaunch-Fassung enthält die älteren Episoden in HD-Qualität und zusätzlich mit japanischer Sprachausgabe auf Blu-ray.

Für wen lohnt es sich? Diese Option lohnt sich nur, wenn ihr das nötige Kleingeld habt und ein waschechter One-Piece-Fan seid, der sich Folgen gerne noch ein weiteres Mal anschaut. Außerdem habt ihr durch die DVDs und Blu-rays den Vorteil, dass ihr die Folgen auch dann noch habt, wenn sie bei Streaming-Diensten aus dem Programm genommen werden sollten.

