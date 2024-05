Fortnite: Wann startet Chapter 5 Season 3? Alle Infos und Leaks im Überblick

Nur die Zeit wird zeigen, ob an dem Leak etwas dran ist, doch bis dahin, was haltet ihr von der Übersicht? Würdet ihr mit einem Skin von Snoop Dogg herumlaufen, sollte dieser tatsächlich in Fortnite erscheinen? Lasst es uns in den Kommentaren erfahren! Warum Fortnite keine Live-Event mehr hat erfahrt ihr vom Ex-Chef persönlich

Zudem sollen weitere Künstler in Season 4 erscheinen, darunter Karol G und sogar Snoop Dogg. Im Oktober wird Fortnitemares datiert und auch eine kurze OG: Season wird im November markiert, bis am Dezember dann Chapter 6 starten soll.

Was wurde geleakt? Am 19. April wurde ein großer Leak auf x.com (ehemals Twitter) offenbart. Dabei handelte es sich um die interne Roadmap von Fortnite, die Epic Games für seine Mitarbeiter zusammengestellt hat. Zu sehen sind nicht nur die Inhalte, die bereits bekannt sind, sondern auch Inhalte, die noch erscheinen sollen und bis zum Dezember rüberreichen.

Wann startet Chapter 5 Season 3? Am 24. Mai 2024 um 08:00 Uhr ist es so weit. Genau dann wird Epic Games seine Server erneut herunterfahren, um ein großes Update für Chapter 5 Season 3 auszurollen.

Fortnite hat noch weniger als 3 Wochen vor sich, bis Chapter 5 Season 3 startet. Wann die neue Season startet und was Leaks zu den kommenden Inhalten sagen, erfahrt ihr in unserer Übersicht.

