Fortnite: Neuer Battle Pass von Season 4 im Trailer vorgestellt, bringt gruseligen Teddy und neue Marvel-Heldin

Für Fortnite wurden die kommenden Skins für den neuen Battle Pass der 4. Season in Chapter 3 im Trailer gezeigt. Welche Skins Epic Games diesmal für euch erschaffen hat und ob es einen geheimen Skin gibt, erfahrt ihr hier.

Was ist gerade los? In Fortnite läuft die Situation komplett aus dem Ruder. Alles beginnt, sich zu verchromen. Wälder, Tornados und ganze Map-Teile fangen an im neuen silbernen Look zu erstrahlen. Jetzt hat Epic Games zur neuen Season auch alle neuen Skins für Season 4 im Battle-Pass-Trailer veröffentlicht, darunter ein gruseliger Bär und eine neue Marvel-Superheldin mit den Fähigkeiten von Spider-Man.

Marvel-Skin sowie ein neuer Skin zu den Sieben

Welche Skins können die Fans erwarten? Im Trailer wurden insgesamt 7 Skins gesehen, bei denen es sich um die Battle-Pass-Figuren handelt. Darunter:

Das Paradigma – Eine Anhängerin der Sieben

Ein gruseliger Bär mit einem kleinen Bären in sich

Gwen, eine Marvel-Superheldin

Ein Junge mit silbernen Händen

Ein Anime-Skin mit großen Zöpfen

Ein Mann mit einer technischen Brille und schwarzen Haaren

Goth-Meowscles, ein Reskin von der muskulösen Katze aus Chapter 2

Zusätzlich ist dann noch ein außerirdisches Wesen bekannt, bei dem es sich womöglich um ein Boss auf der Map handelt, der das ganze Chrom verursacht. Es ist unklar, ob dieser auch im Battle Pass dabei sein wird.

Zusätzlich sind im Trailer neue Fähigkeiten und Waffen dabei, die stark an Splatoon erinnern. Spieler werden ab sofort sogar durch Wände gehen können oder sich mit neuen und speziellen Granaten in einen flüssigen Zustand verwandeln können.

Was haltet ihr vom neuen Battle Pass von Season 4? Ist da ein Skin, der es euch besonders angetan hat oder verzichtet ihr in dieser Season lieber auf den Battle Pass und genießt das neue Terrain? Lasst es uns in den Kommentaren erfahren.