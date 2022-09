Nun, was haltet ihr von seiner Strafe? Findet ihr sie gerechtfertigt oder hat Twitch da maßlos übertrieben? Lasst es uns in den Kommentaren erfahren!

Andere meinen sogar der Fortnite-Pro soll in der Zwischenzeit auf YouTube wechseln, um seine 7-Tage zu überbrücken, falls er das Bedürfnis hat zu streamen. Doch wie man Clix kennt, wird der Bann sicherlich nicht so lange andauern. Durch seine Community schafft er es immer schnell sich aus Schwierigkeiten herauszuwinden.

Was sagt seine Community? Auch seine Fans können den Bann nicht nachvollziehen. Dabei meint sogar Twitter-User forpzy : „Mädchen streamen sich buchstäblich nackt, mit Farbe als Kleidung“. Sie empfinden den Bann auch übertrieben und verstehen nicht, warum es Clix so hart getroffen hat.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Was ist Clix passiert? Der kontroverse und mitunter größte Fortnite-Streamer auf Twitch „Clix“ kassierte einen 7-Tage-Bann auf seiner Streamingplattform. Ihm wird vorgeworfen „sexuelles Verhalten“ an den Tag gelegt zu haben und dies stellte er auch noch auf Twitch zur Schau.

Clix, der 17-jährige Profi- Fortnite -Spieler und Twitch Streamer wird auf seiner Streamingplattform gebannt, weil er in seinem Rollenspiel in GTA Online zu anzüglich war. Jetzt findet er seine Strafe nicht gerecht.

Insert

You are going to send email to