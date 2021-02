Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

So war die Situation, als der Bann kam : Clix wurde unvorbereitet von dem Bann getroffen. Der war eigentlich in Beststimmung und feierte sich gerade:

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Clix kennt es schon gebannt zu werden. 2019 war der damals 14-Jährige bereits gesperrt worden, weil er mit dem Spieler Zayt in Fortnite rumhing, der von Twitch permanent gebannt war. Mit so jemandem zusammen auf Twitch zu sein, ist gegen die Regeln der Plattform: Clix wurde damals für eine Woche von Twitch ausgeschlossen.

Das heißt so viel wie: „Heidenei, ich bin ja auf Twitch gebannt, was ist denn da los, Bruder?“

Das sagt Clix: Am 15. Februar twitterte Clix: „Bro, what the fuck, I’m banned on Twitch.“

Der 16-jährige Cody „Clix“ Conrod ist einer der besten Spieler in Fortnite . Der streamte auf Twitch vor über 100.000 Zuschauern und gewann gerade ein Turnier. Doch jetzt wurde er permanent von der Streaming-Plattform gesperrt. Der ist untröstlich. Auf Twitter trendet #FreeClix. Wir schauen uns bei MeinMMO den Fall an.

Insert

You are going to send email to