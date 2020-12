Die Streamerin Missbehavin ist aktuell das Thema auf Twitch. Die hat sich in einem Live-Stream nackt ausgezogen und vor der Kamera in Reizwäsche posiert, sogar ihre Genitalien in die Kamera gehalten. Doch Twitch ist das nur einen 3 Tage Bann wert. Das empört die Community. Doch die Streamerin hat die Zahl ihrer Follower vervierfacht.

Das war der Vorfall: Die Streamerin MissBehavin hat in einem Stream in roter Reizwäsche vor der Kamera posiert, mit dem Hintern gewackelt und sich letztlich auch den Slip ausgezogen und die Genitalien gut sichtbar in die Kamera gehalten und präsentiert.

Das war klar eine Erotik-Show.

Dafür hat sie von Twitch einen Bann erhalten – offenbar wegen Verstoß gegen die Nacktheits-Regeln. Der Bann lief aber schon nach 3 Tagen aus.

Ihren Partner-Status bei Twitch behielt MissBehavin nach dem Bann bei. Sie kann daher weiter Geld auf der Plattform verdienen.

„Es war ein Versehen, beruhigt euch“

Wie kam es dazu? Nach Darstellung von MissBehavin passierte dieser Vorfall unabsichtlich. Die Show war zwar geplant, sollte aber nicht über Twitch laufen. Die Erotik-Show war für „Only Fans“ gedacht. Auch auf dieser Plattform hat MissBehavin einen Account, über den sie erotische Inhalte exklusiv für bis zu 120 $ an Leute verkauft, die daran interessiert sind.

Die Streamerin schreibt dort: „Lass mich deine 2D-Freundin sein, die Dinge tut, die deine Freundin nicht macht.“ Auf der Erotik-Plattform „OnlyFans“ könne sie jene Sachen machen, die Instagram nicht sehen darf.

Das war die Reaktion: Viele Nutzer auf Twitter zeigten sich empört darüber, dass der Twitch-Bann nur 3 Tage hielt. MissBehavin war lediglich vom 18. Dezember bis zum 21. Dezember gebannt. Auch dass sie den Partner-Status auf Twitch behält, wird als Fehlentscheidung Twitchs herausgestellt.

Der bekannte deutsche Twitch-Streamer MontanaBlack schreibt, er verliere den Glauben an Twitch. Er sei für eine „sexuelle Geste“ für 3 Tage von Twitch gebannt worden. Dieselbe Strafe für das viel krassere Fehlverhalten von MissBehavin hält er für nicht verhältnismäßig.

Der 3-Tage-Bann von MissBehavin geschah fast parallel zu einem anderen Twitch-Bann, der viel diskutierte wurde: Eine brasilianische Valorant-Streamerin wurde permanent gebannt.

Zu dem Zeitpunkt dachte man, sie sei gebannt worden, weil ihr Kind unbeaufsichtigt im Stream zu sehen war und mit dem Chat interagierte. Später stellte sich heraus, auch die Valorant-Streamerin war wegen „unbeabsichtigter Nacktheit“ gebannt worden, ihre kleine Tochter hatte sich offenbar in der Hitze Brasiliens das Shirt ausgezogen und war im Stream zu sehen.

Gerade dieser Vergleich ließ den kurzen Bann von MissBehavin nur noch seltsamer erscheinen.

„Das ist jetzt mein Leben“

Das sagt die Streamerin selbst: Die Streamerin MissBehavin weist die Anschuldigungen gegen sich zurück, wie moralisch verkommen sie sei und dass sie das mit Absicht gemacht habe. Sie sagt (via Twitter):

„Ihr wart nicht da, beruhigt euch mal, Jungs. Ich verkaufe die für Geld. Warum zur Hölle sollte ich sowas umsonst rausgeben? Ich bin tatsächlich auch sauer.“ MissBehavin

Offenbar beschloss sie dann, die Sache als lustigen Unfall zu sehen und postete Hashtags wie „Das ist mein Leben“ und „Wenn ich nicht lache, muss ich weinen.“

Twitch-Kanal wächst in 5 Tagen von 16.000 auf 65.000 Follower

Das sind die Nachwehen:

Die Streamerin selbst sagte in ihrem 1. Stream nach der Rückkehr auf Twitch: Sie verstehe selbst nicht, warum sie nicht permanent von Twitch gebannt wurde. Das fühle sich jetzt wie eine Challenge an

Der Twitch-Account von MissBehavin hat sich in den letzten 5 Tagen, seit dem Bann, vervierfacht. Der ist von 16.000 Followern auf über 65.000 Follower gewachsen

Eine Aufzeichnung der Sex-Show kursiert im Netz und hat über 112.000 Views (Link ist der Redaktion bekannt)

Alinity war sonst immer das Beispiel: Warum wurde die nicht permanent gebannt?

Die Bann-Politik von Twitch steht schon länger in der Diskussion. Immer wieder wird Twitch vorgeworfen, falsch zu agieren. Entweder sei Twitch zu milde in seinen Strafen oder zu hart. Twitch wird Willkür vorgeworfen und dass sie nach zweierlei Maß messen.

Der Vorfall von MissBehavin setzt jetzt offenbar neue Maßstäbe. Bisher drehte sich die Diskussion um „Warum wurde die nicht permaent gebannt?“ meist um die kolumbianische Streamerin Alinity und deren Garderoben-Unfall:

