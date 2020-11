Darum gab es in der Vergangenheit schon oft Stress. So wurde eine Bodypainterin wegen Nacktheit gebannt , obwohl sie extra vorsichtig war.

So sind die Regeln auf Twitch: In den Richtlinien von Twitch steht geschrieben, dass Sex-Gesten untersagt sind. Daran hat sich MontanaBlack nicht gehalten, weshalb es nun zum kurzen Bann kommt.

Was sagt der Streamer zu seinem Bann? MontanaBlack selbst findet den Bann schade. Er sagt dazu: „Finde ich etwas schade, da ich in diesem ‚Sextalk‘ sehr respektvoll über das Thema Sex bzw. über das weibliche Geschlecht geredet habe. Am Ende ist es ein 3 Tages Bann, weil ich ‚Sexuell Content‘ gestreamt habe, als ich ein paar Beispiele für guten Sex nachgestellt habe…“

Warum gibt es denn Bann? MontanaBlack hatte in seinem Livestream über das Thema Sex gesprochen und dabei nach eigenen Aussagen seinen „Zuschauern erklärt/gezeigt, wie er gerne und am liebsten Sex mit Frauen macht.“

