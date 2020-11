Der aktuell größte Streamer auf Twitch, der Kanadier Felix „xQc“ Lengyel (25), wurde auf Twitch temporär gesperrt. Grund dafür ist sein Schummeln in einem Twitch-Turnier zu Fall Guys in der vergangenen Woche.

Das ist passiert:

xQc war am vergangenen Wochenende bei einem Twitch-Rivals in Fall Guys unterwegs. Dort wurde er beim Stream-Snipen erwischt und verhinderte dadurch den Sieg eines anderen Spielers

Daraufhin gab es Protest von zahlreichen Streamern. Es kam sogar zum Wortgefecht zwischen Tyler1, Tfue und xQc. Die brüllten sich gegenseitig an. Der ruhigere Streamer shroud sprach von einem unerhörten Vorfall und einem Bann

Nun folgte der Bann. Twitch „suspendierte“ xQc temporär von der Plattform

Sperre für xQc auf Twitch – Der zeigt Einsicht

Wie lange dauert die Sperre? Der Bann hält eine Woche lang an. xQc müsste also am 25. November in den Abendstunden wieder auf Twitch erreichbar sein.

Was genau war der Auslöser für die Sperre? xQc spielte in einem Twitch-Turnier Fall Guys und hatte nicht mehr die Möglichkeit irgendwelche Preisgelder abzuräumen. Sein Teamkollege allerdings schon.

Deshalb schaute xQc den Stream von Dr. Lupo, der im gegnerischen Team war. So konnte er erkennen, welcher Spieler sein Gegner war und den hielt er dann so lange fest, dass er sich nicht mehr qualifizieren konnte und ausschied.

Daraufhin schauten sich andere Streamer diese Situation nochmal genauer an und konnten nicht glauben, dass xQc tatsächlich den Stream des Gegners geschaut hat: Das nennt man „Stream Snipen“ und das ist generell geächtet und verpönt.

Es regten sich gleich mehrere große Streamer darüber auf. Darunter waren Tyler1, der große Rüpel von Twitch und shroud, der erst im Sommer sein Comeback auf Twitch feierte.

Was sagt Twitch jetzt? Die Streaming-Plattform meldet sich auf dem Twitter-Portal der Twitch Rivals zu Wort. Dort schreiben sie: „Auf der GlitchCon wurden unsere Spielerverhaltensregeln verletzt. Wir verlangen von allen Teilnehmern, dass sie sich an die gleichen Regeln halten, um an einem Turnier teilnehmen zu können. Infolgedessen hat xQc eine vorübergehende Sperrung des Twitch-Kontos und ein vorübergehendes Verbot der Twitch-Rivals erhalten und damit verbundene Preisgelder eingebüßt.“

Was sagt xQc dazu? Der Streamer hatte sich bereits direkt nach dem Twitch-Turnier einsichtig gezeigt. Er entschuldigte sich und meinte, dass seine Fans ihn nicht in Schutz nehmen müssen.

Nun nahm er erneut auf Twitter Stellung zu der Aktion: „Was ich getan habe, hatte keinen Einfluss auf das Ergebnis, aber es war falsch. Tut mir leid, ich habe nicht versucht, aus Bosheit heraus zu schummeln, sondern nur zu unterhalten. 7 Tage Suspendierung ab jetzt.“

Twitch steht in der Kritik: Trotz der Sperrung gibt es Kritik für Twitch. Fast jeder Bann auf Twitch wird heiß diskutiert und Fans des jeweiligen Streamers nennen dann immer haufenweise ähnliche Fälle, wo Twitch nicht reagiert hat.

Das ist jetzt auch der Fall. Der Top-Kommentar unter dem Statement von Twitch ist beispielsweise: „Lasst mich das klarstellen. Pokimane öffnet Pornhub buchstäblich im Stream und Twitch sagt ‚Ja, cool, was auch immer ich liebe dich immer noch, Königin‘.“

Generell wird Twitch vorgeworfen, dass sie nur dann reagieren, wenn die mediale Aufmerksamkeit besonders groß ist. Hier regten sich jetzt andere namhafte Streamer auf und Twitch reagierte.

Zuletzt sorgte xQc auch in der CoD-Community für Aufmerksamkeit. Dort beleidigte er einen völlig Fremden, der ihn zuvor auf die Palme gebracht hatte. Ein Verhalten, was eigentlich auch nicht gerne von Twitch gesehen wird. Hier blieben Konsequenzen allerdings aus.

So erfolgreich ist xQc aktuell: Der Kanadier ist im Moment der größte Streamer auf Twitch. Kein anderer Streamer wird im Moment so viele Stunden geschaut wie xQc. Er hat damit den Kampf um die Twitch-Krone in 2020 wohl für sich entschieden.

xQc hat gerade den meistgesehenen Kanal auf Twitch in den letzten 7 Tagen. Quelle: Sullygnome

Nun muss der Streamer aber 7 Tagen pausieren und darf danach weitermachen. Ähnlich ging es auch MontanaBlack, dem größten deutschen Streamer. Er wurde allerdings gleich für einen Monat gesperrt, und zwar für eine Aktion, die heiß diskutiert wurde:

