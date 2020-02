Einer der großen Gewinner auf Twitch ist diese Woche der LoL-Streamer Tyler „Tyler1“ Steinkampf. Der hat sich eine neue Aufgabe in League of Legends gesetzt: Er wird jetzt Jungler. Der Streamer benimmt sich so schlimm wie eh und je. Früher wurde er dafür aus LoL verbannt, heute lieben es die Fans auf Twitch.

Wie läuft’s für Tyler 1? Der LoL-Streamer Tyler1 (24) ist in den letzten 7 Tagen einer der großen Gewinner auf Twitch. Tyler1 konnte seine Zuschauerstunden fast verdoppeln, streamte aber auch doppelt so viel wie in den 7 Tagen zuvor.

Um den Fans etwas zu bieten, hat er sich selbst eine besondere Aufgabe gestellt.

In den letzten Tage dominierte das World First Rennen in WoW Twitch, aber Tyler1 ist der große Gewinner bei den Einzel-Streamern. Quelle: Sullygnome

Tyler1 wird Jungler

Das ist die besondere Aktion: Tyler1 ist eigentlich ausschließlich ein ADC in LoL. Eine Weile war Tyler 1 für seine Wutausbrüche, seine Toxizität und sein Draven-Play bekannt.

Jetzt hat er sich aber zum Ziel gesetzt, eine neue Rolle zu lernen. Auf einem Zweit-Account spielt Tyler1 nun Jungler und ist mit Helden wie Lee Sin oder Olaf unterwegs.

JUNGLE IS THE BEST ROLE IN THE GAME PLAYED BY THE WORST PLAYERS ! NONE OF THEM ARE GOOD AT LEAGUE ! — loltyler1 (@loltyler1) January 27, 2020

Die These von Tyler1 war, dass es im Jungle von LoL nur Luschen gibt, da seien die schlechtesten Spieler der League of Legends unterwegs. Daher wollte er jetzt mal allen zeigen, wie man richtig junglet.

Nachdem sich Tyler 1 lange auf Platin quälte, dort bis auf Platinum 2 aufstieg, aber zwischenzeitlich nach 6 Niederlagen am Stück sogar auf Gold zurückfiel, schaffte er es jetzt endlich, sich auf Diamond hochzuarbeiten.

Den Moment feierte er ausgelassen, schrie, wie man es von ihm kennt, und spannte die Muskeln an. Nach dem Match lobte er dann die Katarina, sein eigenes Jungle-Play und brüllte „Fuck You Riot“.

Dabei tippt er fast in Rage etwas in den Chat, natürlich alles in Caps, und schreit es gleichzeitig lautstark hinaus.

Das gefällt ihm besonders: Tyler1 führt eine Privat-Fehde mit mehr oder weniger allen anderen LoL-Streamern auf Twitch. Besonders hat er es aber auf den Streamer Rabia „Nightblue3“ Yazbek (26) abgesehen, der das letzte Turnier Twitch Rivals gewann.

Nightblue ist gelernter Jungler und Tyler1 platze schier vor Schadenfreude, als er sah, dass Nightblue3 mit seinem Main-Account denselben Rang erreicht hatte, wie er selbst auf seinem Twink.

Tyler1 ist der Rage-König von Twitch

Das steckt dahinter: Das Interessante bei Tyler1 ist es, dass er 2016 eigentlich für immer von Riot Games aus LoL verbannt wurde, weil er zu toxisch war und flamte. Damals hatte er aber nur 99.000 Follower, heute sind es 3 Millionen.

Streamer spielt 80 Stunden LoL in 5 Tagen – Wird wahnsinnig, aber Nr.1 auf Twitch

Tyler1 wurde eigentlich nur entbannt, weil er so populär war und ein Riot-Mitarbeiter ihn hart beleidigt hatte. Ein LoL-Designer hatte zu viel getrunken und auf einem Discord-Server verkündet, Tyler1 werde an einer Kokain-Überdosis oder an Hodenkrebs von all den Steroiden sterben.

Der LoL-Designer wurde daraufhin gefeuert und Tyler1 kam als „reformed“ wieder zurück in die League of Legends.

Tyler1 stand im Mittelpunkt des Spiels zwischen EU und NA.

Mittlerweile ist Tyler1 so schlimm wie eh und je, aber ein gefeierter Star in der LoL-Szene und auf Twitch. Der Unterschied zu früher ist wohl, dass Tyler1 jetzt Narrenfreiheit hat und es als Show und Teil seines Auftritts gesehen wird, dass er sich so aufführt, und nicht als wirklich „toxisches“ Verhalten.

Tyler1 hat das „Ausflippen in LoL“ zu einer Kunstform erhoben.