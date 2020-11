Bei einem Twitch-Rivals-Turnier vom Battle Royale Fall Guys kam es zu einem großen Aufreger rund um den Twitch-Streamer Felix „xQc“ Lengyel. Er spielte unfair, weshalb Streamer-Kollegen sogar einen Twitch-Bann fordern.

Das war passiert: Diverse Twitch-Streamer trafen sich am Wochenende in einem großen Turnier in Fall Guys. In verschiedenen Teams traten Streamer wie xQc, shroud, Tfue oder Tyler1 gegeneinander an.

Der Streamer xQc leistete sich dabei einen Fauxpas. Er konnte nicht mehr gewinnen, doch hielt dann noch einen Gegner fest, damit der ebenfalls ausscheidet. Dadurch verschaffte xQc seinem Team-Kollegen einen Vorteil.

Eigentlich ist das nichts Ungewöhnliches in Fall Guys. xQc schummelte aber dabei: Er schaute zeitgleich den Stream vom Gegner und wusste dadurch erst, welchen Spieler er festhalten musste. Denn in Fall Guys werden keine Namen angezeigt.

Für andere Streamer, die ebenfalls dabei waren, war das ein klarer Fall von „stream sniping“, was verboten ist. Immerhin hat xQc nur durch das Schauen des Streams vom Gegner gewusst, wen er festzuhalten hat. Brisant war es zudem noch, weil es dabei für das Siegerteam um 11.000 Dollar Preisgeld ging.

Verbaler Schlagabtausch und Bann-Forderung

So wurde reagiert: Einige andere Streamer schauten sich im Nachgang die Situation nochmal an. Wir binden euch hier den Clip von Twitch-Rüpel Tyler1 an, der auf die Situation reagiert:

Im Clip sieht man ganz am Ende, dass xQc ein kleines Fenster offen hat, wo er den Stream von Dr. Lupo, seinem Gegenspieler, laufen lässt. Nur so konnte er wirklich wissen, welchen Spieler er festhalten muss.

Auch shroud meldet sich dazu. Er war ebenfalls Teil des Turniers und fand die Aktion von xQc nicht gut. Er sagt in seinem Stream, dass er ihn noch gelobt habe, weil er urkomisch ist, „aber jetzt macht er das und mein ganzer Respekt ist einfach weg.“

Er erklärt noch weiter: „Kein großer Partner hat das je getan. Er hat buchstäblich gerade Twitch-Geschichte geschrieben […] Ich bin so schockiert, denn ich weiß nicht, was passieren wird. Ich glaube, nicht einmal Twitch weiß es. Ich weiß nicht, ob sie ihn für eine Woche, einen Monat oder drei Tage bannen werden. Ich habe keine Ahnung.“

Warum ist das so scharf diskutiert? Das reine Festhalten ist in Fall Guys gängige Praxis und kein Problem. Die Tatsache, dass xQc allerdings den Stream von seinem Gegner laufen ließ, ist verboten. In den Turnier-Regeln stand geschrieben, dass Stream-Snipen verboten ist. Da genau das jetzt passiert ist, fordern andere Streamer einen Bann.

Große Streamer brüllen sich auf Twitch an

Hier kam es zum Schlagabtausch: Tyler1 stellte xQc in einem späteren Match zur Rede und griff ihn verbal an. Dort sprang dann auch Tfue auf, der im Team von xQc war und ihn verteidigte.

Das ganze endete in einem verbalen Schlagabtausch und die Streamer brüllten sich gegenseitig lautstark an:

Das ist so besonders an der Aktion: In diese Situation waren gleich 4 der größten Streamer auf Twitch verwickelt. Sie sind große Sprachrohre der Twitch-Community und auch ihre Fans führten den Schlagabtausch auf Twitch und Twitter weiter.

So reagierte xQc später: Der Streamer entschuldigte sich nach einige Zeit auf Twitter für sein Verhalten. Er schreibt, dass seine Zuschauer ihn nicht verteidigen sollen und meint: „Es tut mir leid für meine Handlungen. Ich dachte, es wäre lustig. Es hat das Ergebnis nicht verändert, aber es war immer noch bösartig.“

Twitch hat bisher noch nicht auf die Aktion reagiert. Es ist also noch fraglich, ob xQc gebannt wird, oder ob er noch mit dem blauen Auge davon kommt.

xQc ist bekannt für seine lauten Ausraster und seine verrückte Art. Im August 2020 regte sich der Streamer noch lautstark über die Twitch-Kultur auf, obwohl er auf der Plattform extrem erfolgreich ist:

