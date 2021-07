Verrücktes Party-Spiel enthüllt das Thema seiner neuen Season mit einem irren Puzzle

Wie lange hat es gedauert? Noch am gleichen Tag wurde das Puzzle zur Season 5 gelöst und enthüllt. Gerade einmal eine Stunde und zwölf Minuten hat es gedauert, bis es gelöst wurde (via Twitter ).

Worum geht es? Das Party-Spiel Fall Guys geht bald in die 5. Season. Am 13. Juli hat das Team von Mediatonic dementsprechend auch das Thema der neuen Season vorgestellt. Das geschah jedoch auf eine ungewöhnliche Art und Weise.

