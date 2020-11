7 Spiele, die durch Twitch richtig erfolgreich und groß wurden

Twitch ist mittlerweile ein wichtiges Medium zur Vermarktung von Spielen. Es gibt aber einige Games, die besonders stark von der Streaming-Plattform profitiert haben – Teilweise sogar erst Jahre nach ihrer Veröffentlichung. MeinMMO stellt euch sieben solcher Spiele vor.

Was sind das für Spiele? Twitch kann nicht nur dafür sorgen, dass wie zuletzt Politiker viel Aufmerksamkeit bekommen, sondern auch Spiele. Dafür ist die Plattform ja sogar ursprünglich gedacht. Und hier hat Twitch sogar einen großen Einfluss auf die Entwicklung.

Es geht bei unserer Liste um Spiele, die einen Boost durch Twitch erlebt haben, sei es in der reinen Aufmerksamkeit oder in der tatsächlichen Menge an Spielern. Dabei geht es nicht um ein bestimmtes Genre, sondern querbeet durch alle möglichen Games.

Wir legen dabei einen besonderen Fokus auf Spiele, die es durch bestimmte Umstände kurzzeitig oder sogar langfristig auf die obersten Ränge der meistgesehenen Spiele geschafft haben und die dadurch bekannter geworden sind.

Dabei erklären wir bei jedem Spiel, was das eigentlich ist, wie es von Twitch profitierte und gegebenenfalls seine Entwicklung durch Twitch. Die Liste ist nicht abgeschlossen und nicht geordnet.

Among Us

Was ist Among Us? Das Prinzip von Among Us ähnelt ein wenig dem beliebten Spiel „Werwölfe von Düsterwald“, in dem Werwölfe getarnt versuchen, die Dorfbewohner zu beseitigen. So funktioniert auch Among Us.

In Among Us geht es um eine Truppe von Technikern, die etwa ein Raumschiff flott machen und dazu bestimmte Aufgaben erledigen müssen. Um Spannung reinzubringen, gibt es einen oder mehrere Betrüger („Imposter“), die sich als Crew-Mitglied tarnen und die anderen töten wollen.

Die Crew muss dabei herausfinden, wer die Betrüger sind und sie durch Wahlen aus dem Schiff ins All oder in Lava werfen, um sich zu schützen. Die Crew gewinnt, wenn alle Imposter gefunden sind und verliert, wenn zu viele Mitglieder sterben.

Wie profitierte es von Twitch? Among Us ist eigentlich schon älter und stammt aus dem Jahr 2018 und erschien da auf Android, iOS und PC. Es ist also zudem noch ein Indie- und Mobile-Game, das unerwartet zu Erfolg kam.

Auf Twitch ist es seit August 2020 jedoch plötzlich ein riesiger Hit. Eine Ankündigung für einen zweiten Teil hat wohl dafür gesorgt, dass ein Streamer es gezeigt und damit eine Kettenreaktion ausgelöst hat.

Im Spielverlauf gibt es via Voice-Chat wilde Anschuldigungen und Diskussionen darum, wer wen wo und wie getötet haben könnte. Für Zuschauer ist das ein herrliches Vergnügen. Die können dabei zusehen, wie ihre Lieblings-Streamer komplett ausrasten.

Der Hype auf Twitch hat für einen Spieler-Rekord für Among Us auf Steam gesorgt. Durch den Erfolg haben die Entwickler sogar entschieden, keinen zweiten Teil zu bringen, sondern stattdessen Among Us weiterzuentwickeln.