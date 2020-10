Politikerin versteht Twitch – 600.000 sehen, wie sie meuchelt, staunt, schwindelt

Die US-Politikerin Alexandria Ocasio-Cortez hat die Gaming-Plattform Twitch für sich entdeckt. Ihr erster Auftritt war ein riesiges Event mit über 600.000 gleichzeitigen Zuschauern. Dabei halfen AOC so ziemlich alle großen Streamer, die man irgendwie links verordnet, bei ihrem ersten Abstecher in „Among Us“.

Das ist AOC: Die US-Politikerin Alexandria Ocasio-Cortez (31) gilt in den USA als die große Hoffnung der politisch Linken. Die New Yorkerin mit Wurzeln in Puerto Rico machte von sich reden, als sie 2018 die Wahl in den Kongress gewann.

Sie siegte ohne große finanzielle Mittel, als Underdog. Ihr Gegenkandidat war im Amt und hatte die Unterstützung wichtiger Politiker und des Establishments. Das verwandelte ihren Wahlsieg in eine schöne Aschenputtel-Geschichte und brachte sie ins Rampenlicht.

Gilt als Polit-Star der Linken: Alexandria Ocasio-Cortez (31).

Ocasio-Cortez hat „AOC“ als Markennamen für sich etabliert und ist in den USA ein Polit-Star, gerade für die jüngere Generation.

Dabei ist sie Gaming-affin. Es ist bekannt, dass sie LoL spielt. Das scheint für Gamer immer eine kleine Sensation zu sein, dass eine derart beliebte Politikerin sich offen zum Gaming bekennt. Ihr fliegen bei Twitter-Posts über ihre Probleme und Erfolge in der League of Legends regelmäßig die Herzen Tausender zu.

Pokimane wollte sofort beim Stream dabei sein. Es wäre ihr eine Ehre, sagte sie.

So kam ihr Stream zusammen: Die Politikerin hat auf Twitter gefragt, wer Lust hat, mit ihr „Among Us“ zu spielen. Wie die US-Seite Kotaku schreibt, meldete sich daraufhin jeder „halbwegs links gerichtete Streamer auf der Plattform.“

Am Ende streamte sie mit Leuten wie:

Pokimane – die größte Streamerin auf Twitch

Hasan Piker – Sein Kanal „HasanAbi“ hat knapp 600.000 Follower, der ist in der Twitch-Szene verankert und gut vernetzt

Myth – einer der größten Streamer auf Twitch. Der ist mit Fortnite groß geworden, obwohl er darin richtig mies war, wie er heute sagt.

Der 21-jährige Myth ist aktuell die Nummer 4 auf Twitch.

DrLupo – ein Shooter-Streamer, der sich stark für wohltätige Zwecke einsetzt und gegenüber seinen Zuschauern eine pädagogische Rolle einnimmt

Disguised Toast – der ist ein großer Strategie-Fuchs

Valkyrae – die aktuell erfolgreichste Streamerin auf YouTube

Ein bunter Mix von Streamern, von denen viele miteinander befreundet sind und die allesamt eine große Reichweite mitbringen.

AOC ist offenbar die „Lieblings-Abgeordnete“ von vielen dieser Streamer, wie sie betonten. Für Streamerin Pokimane scheint AOC sogar ein Idol zu sein.

Valkyrae (28) profitiert von Among Us stark, ist auf YouTube grade riesig.

„Ich kann Pokimane nicht töten – sie ist so nett“

Das waren die Highlights des Streams: Gespielt wurde das aktuell so beliebte „Among Us“. Eine Crew von Astronauten muss auf einem Raumschiff allerlei Aufgaben verrichten. Dabei sind einige der Crewmitglieder aber „Impostor“, die das Ziel haben, alle anderen umzubringen. In Besprechungen wird gerätselt, wer der „Impostor“ ist, denn der wird eliminiert.

Among Us ist ein Spiel, das sich um Lügen, Verdächtigungen, Verrat und Unschulds-Beteuerungen dreht. Es funktioniert nach demselben Muster wie typische Gesellschaftsspiele á la „Werwolf“ oder „Mafia“. Wer gewinnen will, muss dreist lügen können, die Schuld von sich ablenken und andere verdächtiger erscheinen lassen, als sie vielleicht sind.

Ein Highlight war, dass die Streamerin Pokimane offenbar völlig fasziniert von AOC hinter ihr herläuft, sie mit „Mam“ anspricht und fragt, „Ob sie sicher ist.“ AOC meuchelt sie hinterrücks. Woraufhin Pokimane sich verneigt und ruft „Es war mir eine Ehre.“



Aus der Perspektive von AOC (via YouTube) erschrickt sich die Politikerin erst, als sie erkennt, dass sie der „Impostor“ ist. Dann hadert sie mit ihrem Schicksal und sagt: „Ich kann Pokimane nicht töten, sie ist so nett“ – nur Sekunden, bevor sie Pokimane hinterrücks erdolcht.

Eine weitere Szene zeigt, wie Pokimane sich mit AOC über die „orangene Spielfigur“ von Hasan Abi auslässt, weil „Orange extrem komisch sei, den sollten wir rauswerfen.“ AOC ergänzt: „Ja, der gibt mir eine komische Schwingung.“

Eine klare Anspielung auf US-Präsident Donald Trump, der häufig als „orange“ bezeichnet wird.



AOC selbst entdeckte das Spiel „Learning by doing“ nach und nach, staunte über die Möglichkeiten und wunderte sich über so manche Seltsamkeit in Among US, etwa über „Kerzen auf einem Raumschiff.“

In einem Highlight-Clip sieht man sie häufig staunend in die Kamera schauen und hörbar nach Luft schnappen.

Hier sind einige Highlights aus der Sicht von AOC.

So viele sahen zu: Wie die US-Seite Kotaku schreibt, hatte AOC auf ihrem Kanal in der Spitze 439.000 Zuschauer. Auf den zahlreichen anderen Kanälen schauten weitere 200.000 zu. Da Streamer wie Disguised Toast oder Valkyrae nicht auf Twitch sind, sondern auf Facebook und YouTube, dürften da auch noch mal einige Zuschauerzahlen dazugekommen sein.

Das Spiel „Among Us“ hatte gestern mit knapp 720.000 Zuschauern auf Twitch einen beachtlichen Ausschlag nach oben. Das Spiel ist für Twitch ideal geeignet, weil hier mehrere Streamer zusammengekommen und so Synergie-Effekte entstehen.

Das zeigt, dass AOC Twitch versteht: Der Stream war keine Wahlkampf-Veranstaltung, sondern die dreieinhalb Stunden haben Streamer beim Spielen gezeigt und AOC konnte sich hier nach Anlaufschwierigkeiten nahtlos einfügen.

„Among Us“ gibt den Streamern die Gelegenheit, ihre Persönlichkeit, ihre Schlagfertigkeit und ihr Charisma auszuleben. So entstehen spannende Situationen. AOC hat die Reichweite nicht dazu genutzt, groß über Politik zu reden, sondern hat die Leute unterhalten und sie am Ende dazu aufgefordert „zu wählen und die Demokratie zu retten.“

Andere Politiker wie Donald Trump nutzen Twitch zwar auch, übertragen auf dem Kanal aber nur ihre Wahlkampfreden. So funktioniert die Plattform offenbar nicht.

Sie sollte wegen eines Vergehens in LoL zurücktreten.

Wie weit Gaming in die Politik reichen kann, sehen wir weltweit am stärksten in Südkorea. Dort sind einige ehemalige Profi-E-Sportler mittlerweile zu Berufspolitikern geworden und sitzen in den Parlamenten. Eine Politikerin bekam aber Ärger für vermeintliches Fehlverhalten aus ihren Spieler-Tagen:

