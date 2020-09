Seine Fans mögen an Myth auch, dass er ein wenig verspielt ist und manchmal rumspinnt. Der hat auch schon einige provokante Sachen gemacht. In einem Clip zeigte er sich mit einer Badewanne von Geld und bat darum, ihn doch bitte mit dem kostenlosen Twitch-Prime-Abo zu unterstützen.

Myth sah zu Anfang in Fortnite nur so wahnsinnig stark aus, weil alle anderen so schlecht waren und er zumindest mit Hingabe und Einsatz spielte.

Ehrlich gesagt, hab ich einen tollen Job gemacht, meine Twitch-Karriere am Laufen zu halten. Ich war an der Spitze von Fortnite und dann ganz, ganz unten und Hey, wir sind immer noch da.

Spätestens 2019 mit der WM hatten unbekannte, junge Spieler endgültig die Herrschaft in Fortnite an sich gerissen. Streamer wie Myth oder Ninja konnten sich nicht für die WM qualifizieren. Die gehörten da schon zum alten Eisen.

Die spielten nicht mehr so viel für die Show und für die Zuschauer, sondern spielten effektiv, um zu gewinnen. Sie trainierten im Kreativ-Modus gezielt bestimmte Bau-Abläufe, arbeiteten an ihren Laufwegen im Spiel und investierten methodisch Zeit, um immer besser zu werden.

Während Ninja eher auf die reinen Shooter-Skills setzte, galt Myth als „innovativ“ und „clever“ – der spielte Fortnite wie kein anderer. Er brachte es in der Zeit zum Team-Kapitän von Team SoloMid, einem großen US E-Sports-Team.

Gerade der junge Myth erarbeitete sich in dieser Anfangszeit den Ruf ein „Fortnite-Gott“ zu sein, weil er wie kein anderer das Bau-System dominierte. Er editierte sich dann Schritt für Schritt voran und konnte so clever und methodisch Spiele gewinnen.

