Fortnite will mehr Action in euren Matches, doch Fans halten eine mögliche Änderung für eine ganz schlechte Idee

In Fortnite könnten eure Matches zukünftig deutlich intensiver, actionreicher werden. Doch eine Änderung, die der Chef von Epic Games andeutet, kommt bei der Community nicht gut an.

Wie könnten die Lobbys actionreicher werden? Fortnite könnte zukünftig bis zu 200 Spieler pro Lobby haben. Das deutete Tim Sweeney, CEO von Epic Games, in einem Interview mit Matthew Ball an (via matthewball.co). Aktuell spielen in Fortnite maximal 100 Spieler in einem Match.

Größere Lobbys könnte dazu führen, dass die Runden länger dauern und ihr häufiger auf andere Spieler trefft. Ein Match würde durch mehr Gunfights deutlich actionreicher werden.

Was sagt Sweeney in dem Interview? In dem Interview mit Matthew Ball hat Tim Sweeney unter anderem über die Zukunft von Fortnite und der Unreal Engine gesprochen. Auf die Frage, wie sich Fortnite entwickeln könnte, erklärte er: „Wenn man sich anschaut, was heute in Fortnite zu sehen ist, muss man einiges davon als Artefakte der Grenzen der aktuellen Technologie, mit der wir arbeiten, anerkennen.“

Eines dieser Artefakte sei laut Sweeney die Begrenzung auf 100 Spieler pro Lobby. Sweeney erklärt, Fortnite-Matches haben 100 Spieler, weil das Team zum Launch keine 200 Spieler auf einem Server unterbringen konnte.

Anschließend deutete Sweeney an, dass Matches zukünftig nicht mit maximal 100 Spielern starten, sondern auf bis zu 200 Spieler erweitert werden könnten. Das sei eine der großen Herausforderungen, die sich Epic Games mit der Unreal Engine 6 stellen wolle.

Community äußert Skepsis

Was sagen die Fans zu der möglichen Änderung? Viele Spieler stehen diesen Plänen skeptisch gegenüber und sorgen sich um Ihre Lobbys. Sie befürchten, dass sich in den Matches zu viele Bots befinden könnten und Runden mit so vielen Spielern zu lange dauern. Außerdem glauben einige, dass ihre Hardware für so große Lobbys zu schwach sein könnte, speziell die Nintendo Switch.

Die Fans sagen Folgendes:

„Ich möchte diesen 200-Spieler-Modus nicht, der Modus ist ruiniert, wenn er 150-175 Bots und 25-50 reale Spieler hat.“

„Ich glaube nicht, dass die Spieler es mögen werden, dass die Runden mindestens 35-40 Minuten dauern werden.“

„Meine Switch kann gerade so den Team Rumble Modus händeln, sie würde in Flammen aufgehen.“

„Dafür müssen sie ihre Server drastisch aufrüsten, bevor sie sowas umsetzen können. Die aktuellen Server sind mit 100 Spielern nicht stabil.“

Müsst ihr schon bald mit 200-Spieler-Lobby rechnen? Nein, aus dem Interview mit Sweeney geht hervor, dass das etwas ist, das frühstens mit der Unreal Engine 6 umsetzbar sein könnte. Es ist aktuell allerdings wahrscheinlich, dass die Unreal Engine 6 noch einige Jahre auf sich warten lässt – schließlich wäre ist die Unreal Engine 5 erst 2022 erschienen.

