Er bellt 6-Jährige an und setzt sein Zimmer in Brand – Wer ist IShowSpeed?

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Er bellt 6-Jährige an und setzt sein Zimmer in Brand – Wer ist IShowSpeed?

Einem Twitch-Streamer ist genau das passiert. Doch er lässt sich nicht aus der Ruhe bringen und zeigt, was mit unerwünschten Gästen in seinem Auto passiert.

In der neuen Season von Fortnite begegnet man Spielern fast nur noch in Fahrzeugen. Ein Twitch-Streamer hat eine ebenso geniale wie effektive Idee, um in Sekundenschnelle mit unerwünschten, gegnerischen Mitfahrern fertig zu werden. Dafür braucht er nur ein Item.

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to