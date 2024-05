Ninja sagt 7 Jahre nach seinem Hype: Fortnite ist jetzt für Loser

Ninja ist also ein guter Shooter-Spieler und dominierte Fortnite in den ersten Monaten sogar. Zur Weltspitze gehört er aber schon seit 2019 nicht mehr.

Wie gut war Ninja denn? Ninja hatte seine dominante Phase ganz früh in Fortnite, so um 2017 herum. Damals hatte kaum wer Ahnung von Fortnite und vom Bauen: Ninja als Shooter-Profi, er kam von Halo, hat damals Lobbys aus zufälligen Spielern dominiert und mit einer aggressiven Spielweise viele Kills gesammelt.

Wie wird das diskutiert? In den Kommentaren auf Twitter wird Ninja eher belächelt und für seinen Spielstil kritisiert, der in den Augen seiner Kritiker veraltet ist. Die Leute sticheln: Ninja konnte nur wie wild Gebäude spammen und sei nicht anpassungsfähig.

Der Streamer Tyler „Ninja“ Blevins war von 2017 bis 2019 der absolute Star auf Twitch und das Gesicht des Online-Shooters Fortnite . Am 24. Mai 2024 sagt er nun: Fortnite sei für Loser. Grund für den Sinneswandel ist die neue Season in Fortnite, Chapter 5, Season 3: Das aktuelle „Fahrzeug-Meta“ gefällt dem Streamer überhaupt nicht.

