Fortnite Chapter 5 Season 3: Patch Notes für Update 30.00

In Fortnite läuft Chapter 5 Season 3 mit Patch 30.00. Wir von MeinMMO fassen euch die Patch Notes auf Deutsch zusammen.

Das ist neu: Der Server Down für Patch 30.00 beginnt gleich in Kürze. Fortnite hat seine Fans schon im Spiel davon in Kenntnis gesetzt und wartet nur noch, die Server des Battle Royales abzuschalten. Wir verfolgen den Server Down in unserem Live Ticker.

Damit ihr aber wisst, welche neuen Inhalte euch erwarten werden, zeigen wir euch alle Patch Notes für jeden Modus in dieser Übersicht.

Update 24.05.24, 09:10 Uhr: Epic Games hat neue Patch Notes zu Fortnite: Ranked sowie Fortnite: Battle Royale veröffentlicht. Die Patch Notes für den Battle Royale sind ergänzt.

Chapter 5 Season 3: Patch Notes von Fortnite: Battle Royale

Hier listen wir euch alle Neuerungen für Fortnite: Battle Royale auf.

Neues Biom: Das Ödland

In Chapter 5 Season 3: Karambolage dreht sich alles um das Ödland und schnell aufgemotzte Autos. Zu den neuen Orten gesellen sich die Redline Rig, der Nitrodome und Brutal Beachhead.

Nitrodome Brutal Beachhead Redline Rig

Der Ort Snooty Steppes wurde zudem noch angepasst und in Sandy Steppes umbenannt. Wie sich dieser angepasst hat, wurde nicht offenbart.

Neue Items: Nitro-Spray und Nitro-Kanister

Beide neuen Items erhaltet ihr laut den Patch Notes durch das Redline Rig. Folgende Effekte haben sie:

Nitro-Spray ist ein tragbarer Nitro-Behälter, den ihr einsetzen könnt, um euren Wagen (oder euch selbst) mit Nitro zu versorgen

Nitro-Kanister sind Nitro-Behälter, die bei Kontakt den Nitro-Effekt auslösen.

Der Nitroeffekt hat bei den Fahrzeugen und Spielern eine andere Wirkung. So wirkt es:

Bei Spielern Erhöhte Bewegungsgeschwindigkeit Explosive Wucht beim Schulterstoß, durch die Schaden zugefügt und ein wegstoßender Impuls angewendet wird … Rennt durch Gebäude! (ausreichende Geschwindigkeit nötig) Geringerer Ausdauerverbrauch (längeres Sprinten!) Erhöhte Nachladegeschwindigkeit Kein Fallschaden

Bei Fahrzeugen Erhöhte Fahrgeschwindigkeit Explosive Wucht beim Rammen, durch die Schaden zugefügt und ein wegstoßender Impuls angewendet wird (ausreichende Geschwindigkeit benötigt) Geringerer Treibstoffverbrauch Verbesserte Werte für angebrachte Angriffsmodifikationen



Neue Waffen: Nitrofaust und Bummblitz

Bummblitz Nitrofäuste

Spieler erhalten auch für Season 3 neue Spielzeuge, mit denen sie sich bekämpfen können. Dazu gehören die Nitrofäuste, die euch im Nahkampf zu einer echten Bedrohung machen.

Der Bummblitz hingegen ist eine große Armbrust, die feindliche Fahrzeuge mit präzisen Schüssen explodieren lässt.

Neues Tuning für Autos

In Fortnite könnt ihr bald eure Autos tunen. Damit lassen sich nicht nur Geschütze aufs Dach befestigen, sondern auch Kuhfänger anbringen. Folgende Optionen stehen zur Verfügung:

Maschinengewehr-Geschützturm (Dach-Slot)

(Dach-Slot) Granatwerfer-Geschützturm (Dach-Slot)

(Dach-Slot) Stachelstoßstange (Frontstoßstange-Slot

(Frontstoßstange-Slot Kuhfänger (Frontstoßstange-Slot)

(Frontstoßstange-Slot) Kugelsichere Reifen (Reifen-Slot)

(Reifen-Slot) Chonkers Geländereifen (Reifen-Slot)

Die Mods erhaltet ihr durch Fahrzeug-Mod-Kisten, die ihr zufällig finden könnt. Ihr müsst die Mods aber nicht aus der Kiste holen, es reicht, wenn ihr mit eurem Auto drüberfahrt.

Ist euer Auto kaputt, könnt ihr dieses mit Reparatur-Mod-Kisten oder dem Reparaturbrenner reparieren. Tankstellen wurden durch Servicestationen ersetzten und tanken eure Karre auf und stellen ihre Kondition her.

Neues Fahrzeug: Kriegsbus

Der Schlachtenbus wurde auf die neue Map geholt und kann jetzt von euch gefahren werden. Dieses gepanzerte Ungetüm wird von zwei Patrouillen gefahren. Klaut dieses und überrollt eure Feinde im Kampf.

Neue Verbrauchsgegenstände: Nuka Cola und Kakteen

In einem Ödland dürfen Erfrischungen nicht fehlen und deshalb hat Epic Games euch die berühmte Nuka Cola und spitzige Schlürfkakteen spendiert. Das können die neuen Items:

Nuka Cola Schlürfkakteen

Nuka Cola stellt einen kleinen Teil eurer Schilde und Kondition wieder her

Schlürfkakteen stellen eure Kondition her, ihr müsst diese aber mit eurer Spitzhacke schlagen oder überfahren

Alle alten Waffen, die noch bleiben

Zerberus’ Torwächter-Schrotflinte

Kampfschrotflinte

Torwächter-Schrotflinte

Hammer-Pumpgun

Oscars automatische Rage-Schrotflinte (Moment mal … Oscar?)

(Moment mal … Oscar?) Kriegsschmiede-Sturmgewehr

Taktisches Sturmgewehr Balanceanpassungen: Erhöhter Schaden bei langen Distanzen. Verringerter Rückstoß. Geringere Kugelstreuung.

Vollstrecker-Sturmgewehr Balanceanpassungen: Erhöhter Schaden. Erhöhte Schussrate. Erhöhter Multiplikator für kritische Treffer.

Donner-Salvenmaschinenpistole

Vorboten-Maschinenpistole

Jägerin-DMR

Ranger-Pistole

Handkanone Balanceanpassungen: Erhöhter Schaden bei langen Distanzen. Erhöhte Projektilgeschwindigkeit.

Schockwellengranate (technisch gesehen keine Waffe)

HUD wurde auf mobilen Geräten angepasst

Damit ihr auch auf dem Handy die Action besser erfassen könnt, hat Epic Games das HUD angepasst. Schaltflächen wurden kombiniert, damit es insgesamt weniger sind, und Symbole neu positioniert. Diese Änderungen treffen nicht auf Mobile-Spieler mit einem angepassten HUD zu. Außerdem wird dadurch auch nicht die Möglichkeit genommen, ein angepasstes HUD zu erstellen.

Chapter 5 Season 3: Patch Notes von Fortnite Festival

Hier listen wir euch alle Neuerungen für Fortnite Festival auf.

Profi-Hauptinstrument und den Profi-Bass

Ihr könnt das Profi-Hauptinstrument und den Profi-Bass nun auf jeder Konsole und auf PC spielen, auch ohne einen unterstützten Gitarren-Controller.

Tastenbelegung-Unterstützung für das Profi-Hauptinstrument und den Profi-Bass für Tastatur und Maus

Ihr seid nun konstant in der Lage, HOPO-Noten auch ohne Anschlagen zu spielen.

Ganz gleich, welchen Song-Teil ihr auswählt, es besteht nun die Möglichkeit, die Notenspuren als mehrfarbige Edelsteine anzuzeigen (ähnlich wie beim Profi-Hauptinstrument oder Profi-Bass).

Es wurde eine neue Option hinzugefügt, über die ihr die Eingabe-Labels der Spuren an deren unterem Rand ein- und ausschalten könnt. Für Teile, die nicht mit einem Profi-Instrument gespielt werden, ist diese Einstellung standardmäßig auf „An“, bei Teilen, die mit Profi-Instrumenten gespielt werden, hingegen auf „Aus“.

Das waren derzeit die ersten Patch Notes von Chapter 5 Season 3. Wir bleiben dran und versorgen euch mit weiteren Infos diesbezüglich.