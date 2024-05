Fortnite: Server Down für Chapter 5 Season 3 startet morgen – Alles zum Start, Server Status und Dauer

Fortnite fährt morgen am Freitag, dem 24. Mai 2024 die Server für seine große Wartung zum Release von Chapter 5 Season 3 herunter. Wann die Wartung startet, wie es um den Server-Status steht und wie lange der Server Down dauert, erfahrt ihr her in unserer Übersicht.

Was passiert beim Update? Es handelt sich hierbei um eine große Wartung zum Start von Chapter 5 Season 3. Update 30.00 wird auf die Server geladen, um die Map zu verändern, neue Skins zu bringen und die Meta mit neuen Waffen aufzumischen.

Wir werden euch morgen mit unserem Live-Ticker durchgehend mit neuen Infos versorgen. Bleibt also dran und schaut gern vorbei, wenn ihr wissen wollt, wann ihr wieder zocken könnt. Mehr zu Start und der Dauer des Server-Downs erfahrt ihr im unteren Teil der Übersicht.

Fortnite Chapter 5 Season 3: Start und Dauer vom Server Down

Wann startet der Server Down? Epic Games hat das Ende von Chapter 5 Season 2 auf den Freitag, 24. Mai 2024, um 08:00 Uhr deutscher Zeit datiert. Bislang fehlt eine Bestätigung seitens Epic Games, wann genau die Server heruntergefahren werden sollen.

Wir schätzen den Start der Downtime zwischen 08:00 Uhr bis 10:00 Uhr ein. Das Matchmaking wird erfahrungsgemäß 30 Minuten vor dem Start deaktiviert. Sollte Epic Games den Start präzisieren, werden wir euch diesen nennen.

Wann sind die Server wieder online? Das hängt von der Größe und dem Umfang des Updates ab. Sollte es keine Komplikationen geben, könnte die Dauer zwischen drei und fünf Stunden betragen. Es könnte aber auch sein, dass sich der Server-Down erst gegen 14:00 Uhr oder 16:00 Uhr erledigt hat. Wir halten euch mit unserem Ticker auf dem Laufenden

Wann kommen die Patch Notes? Epic Games veröffentlicht zum Season-Start eine riesige Liste voller Änderungen für jeden Modus. Sollten diese bekannt werden, verfassen wir euch einen separaten Artikel dazu, indem wir alle Änderungen auf Deutsch auflisten. Wir verlinken euch diesen dann.

Welche Inhalte könnten mit Chapter 5 Season 3 erscheinen?

Vor dem Start einer neuen Season fängt Epic Games gern an, mit Teasern um sich zu schmeißen. Diesmal waren die Entwickler fleißig und haben viele Dinge offenbart, die Spieler bald erfahrt können. Folgendes solltet ihr wissen:

Kollaboration mit Fallout

Neue Season lautet „Wrecked“ Bringt das Ödland sowie Wüsten auf die Map Gesetzlose machen sich mit vielen Autos breit

Neue Waffen wie Laser-Gewehre, eine Feuer-Armbrust und Harpunen-Kanone

Neuer Battle Pass

Map-Änderungen

Das waren alle wichtigen Infos zum kommenden Server-Down. Seid ihr gespannt auf Chapter 5 Season 3? Lasst uns gern eure Wünsche zur kommenden Season in den Kommentaren wissen! Falls ihr wissen wollt, was euch in der kommenden Season 3 erwartet, haben wir für euch eine Übersicht erstellt.