Fortnite: Battle Pass in Chapter 5 Season 3 – Alle Skins und Belohnungen

Er bellt 6-Jährige an und setzt sein Zimmer in Brand – Wer ist IShowSpeed?

Das ist in Fortnite los: Derzeit befinden sich alle Spieler im Server Down von Fortnite und warten darauf, das neue Update downloaden zu können. Neben der Map, die geleakt wurde und den Patch Notes, die offiziell angekündigt wurden, wollen Spieler wissen, welche Inhalte sie im Battle Pass erwarten können. Wir zeigen euch aus diesem Grund alle Inhalte in unserer schnellen Übersicht.

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to