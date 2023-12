Fortnite: Update 28.00 für Chapter 5 Season 1 – Patch Notes

In Fortnite läuft Season 1 von Kapitel 5 mit Patch 28.00. Wir von MeinMMO fassen euch die Patch Notes auf Deutsch zusammen.

Das ist neu: Am frühen Morgen des 03. Dezembers gingen die Server für die Wartungsarbeiten für Season 1 in Kapitel 5 offline. Inzwischen könnt ihr euch Patch 28.00 herunterladen und einige Änderungen im Spiel bald erleben. Was sich alles verändert hat, zeigen wir euch hier.

Update 03.12.23, 12:00 Uhr: Die Liste wurde nun vollständig ergänzt.

Die neue Map von Season 1 wurde geleakt und wir haben sie uns genauer angeguckt und festgestellt, dass sie viele coole Orte bekommen hat:

Epic hat für einen kleinen Vorgeschmack gesorgt, denn der Launch-Trailer wurde veröffentlicht. Diesen haben wir euch zusammengefasst:

Wollt ihr jedoch wissen, wie das Live-Event ausgesehen hat, haben wir für euch auch das passende Video:

Patch Notes und neue Inhalte für Chapter 5

Das wissen wir: Epic Games hat die Patch Notes nun offiziell veröffentlicht und wir listen sie euch zusammengefasst und detailliert auf.

Neue POIs mit eigenem Charakter

Mit Chapter 5 bringt Epic Games eine neue Map mit vielen POIs, die Spieler so noch nicht kannten. Zu den POIs gehören:

Ritzy Riviera – Eine schicker Hafen

Rebel’s Roost – Eine verlassene Villa

Reckless Railways – Ein Großbahnhof

Hazy Hillside – Ein alpines Dorf

Grand Glacier Hotel – Ein Hotel

Medaillons mit starken Effekten

In Chapter 5 Season 1 könnt ihr auf 5 Bosse stoßen, die jeweils einzigartigen Loot beherbergen, darunter auch Medaillons.

Zu den Bossen gehören:

Oscar

Nisha

Montague

Valeria

Peter Griffin

Habt ihr einen dieser Bosse erledigt, bekommt ihr ein Medaillon spendiert. Dieses Medaillon stellt eure Schilde langsam wieder her. Je mehr Medaillen ihr in eurem Inventar besitzt, desto großer ist der Effekt der Schild-Regeneration.

Beachtet jedoch, dass ihr auf der Map mit einem Radius markiert werdet und jeder Spieler euch aufsuchen kann. Je mehr Medaillen ihr bei euch tragt, desto kleiner fällt der Radius auf der Map aus.

Neue Autos und Anpassungen

Fortnite bringt einen neuen Wagen aufs Schlachtfeld – den SUV Grandeur TrailSmasher. Dieses Fahrzeug überwindet zerklüftetes Terrain und Gebirge mit Leichtigkeit. Zusätzlich führt Epic eine neue Möglichkeit ein, wie ihr eure Fahrzeuge anpassen könnt. In eurem Spind gibt es jetzt die Sparte „Autos“, in denen ihr die Karosserien, Aufkleber und Räder anpassen könnt.

Diese Anpassungsmöglichkeiten sind nur kosmetischer Natur und verleihen euch keine Vorteile.

Neue Waffen und Items für den Kampf

Fortnite lässt in jeder neuen Season seine Meta durchrotieren. Diesmal gibt es viele neue Waffen und Items, die ihr in Chapter 5 nutzen könnt. Folgende sind bekannt:

Ballistisches Schild Ein Schild mit einer Pistole – besitzt unendlich Kondition, doch zerrt bei Beschuss an eurer Ausdauer

Greifklinge Ein Greifhaken mit einem Messer dran

Cluster-Haftgranate Eine modifizierte Version des Pömpels

Hammer-Pumpgun

Automatische Rage-Schrotflinte

Nemesis-Sturmgewehr

Striker-Sturmgewehr

Donner-Salvenmaschinenpistole

Hyper-Maschinenpistole

Schnitter-Scharfschützengewehr

Ranger-Pistole

Zu den Items gesellt sich die Frucht „Flowberry“ hinzu. Dieses Item versorgt euch und eure Verbündete gleichzeitig mit Schild, wenn ihr diese konsumiert. Zudem erhaltet ihr zusätzlich noch Schwerelosigkeit.

Waffenmods und Werkbänke

In Fortnite gibt es jetzt in Tresoren besondere Waffenwerkbänke, mit denen ihr eure Waffen modifizieren könnt. Diese Modifikationen sind Aufsätze, die ihr mit Goldbarren bezahlt. Ihr wollt ein größeres Magazin oder ein Visier auf eure AR? Die Werkbank hilft euch dabei!

Wichtige Veränderungen im Battle Royale

Medkits und Schildtränke beginnen bei Benutzung sofort mit der Wiederherstellung eurer Balken, zudem könnt ihr euch nun leicht bewegen, wenn ihr diese benutz

Neustartbuse setzten euren Fortschritt des Wiederbelebens nicht mehr sofort zurück, sondern dieser soll nun langsam sinken, wenn eure Aktion abgebrochen wird. Fortschritt von anderen Teams können dabei auch benutzt werden, um das Wiederbeleben noch weiter zu verkürzen.

Zum Start eines Matches werden euch drei Match-Aufträge angezeigt. Ihr könnt jetzt einen wählen, der zu eurem Spielvorgehen passt und diesen im Laufe der Runde abschließen. Diese Aufträge ersetzten die täglichen Aufträge. In jeder Runde könnt ihr einen Auftrag auswählen, der zum Ende einer Runde verfällt.

Gebäude besitzen jetzt Bretter an den Außenstellen, damit ihr euch an diesen wie im Parkour hochziehen könnt.

Fortnite hat die Bewegungen eurer Skins verbessert und abgeändert.

Wettkampf-Anmerkungen

Folgende Items sind nicht im Wettkampf verfügbar:

TrailSmasher

Sportwagen

Cluster-Haftgranaten

Wie findet ihr die ganzen Änderungen, die ihr bald in Fortnite Season 1 Chapter 5 erleben dürft? Findet ihr die neue Map cool? Und was ist mit dem Battle Pass? Lasst es uns gerne in den Kommentaren wissen, wie ihr dazu steht!