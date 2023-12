Fortnite: Gameplay-Trailer zu Chapter 5 Season 1 zeigt neue Skins, Waffen und erweiterten Parkour

Mit einem neuen Trailer zeigt Fortnite schon einen Vorgeschmack auf die „Battle Pass“-Skins in Chapter 5 Season 1. Es gibt einen kurzen Einblick auf die Map, mit dem Fokus auf die neuen Skins, Waffen und neuen Systemen, die ihr ausprobieren werdet.

Welche Skins erwarten mich? Passend zum Server Down zeigt euch der Trailer einen kurzen Überblick, welche Skins euch im Battle Pass erwarten werden. Außerdem werden neue Waffen demonstriert, die viele neu dazustoßen. Folgende Skins konnten gesehen werden:

Peter Griffin aus Family Guy

Solid Snake aus Metal Gear Solid

Underground Jonesy

Ein Tiger-Söldner

Eine Agentin mit goldener Maske

Eine Agentin mit Sonnenbrille und kurzen grünen Haaren

Eine Agentin mit Sonnenbrille, schwarzen Haaren und einem Pferdeschwanz

Ein Agent mit langem weißen Mantel

Zudem gibt es viele Stile, die Spieler im Laufe der Season für ihre jeweiligen Skins freischalten können. Schon im Vorfeld wurden die Skins durch einen Leak offenbart, doch mit dem neuen Gameplay-Trailer wurde der Leak nochmals bestätigt.

Hier könnt ihr den Gameplay-Trailer selbst sehen:

Waffenmods, neuer Parkour und viele neue Items

Was passiert noch im Trailer? Im Trailer wird zuerst die Geschichte des 5. Kapitels kurz angeschnitten. Jonesy entdeckt im Untergrund eine versteckte Nachricht, die zeigt, dass sein Bananenkumpel „Peely“ entführt wurde. Mit neuen Waffen und seiner Kollegin macht er sich auf und stürzt sich erneut ins Getümmel des Battle Royales.

Im Trailer sind dabei neue Features enthalten, wie:

Ein erweitertes Parkour-System, mit dem Spieler sogar Wände hochklettern können

Waffen bekommen Mods spendiert, die eure Waffen auf euren Spielstil anpassen

Zudem soll ein Zug durch die Map von Chapter 5 kreisen, den man kapern und nach Schätzen und Items durchsuchen kann

Des Weiteren wurden neue Items wie ein Einsatzschild und ein Greifer vorgestellt. Das Schild blockt eure Schüsse ab und ihr könnt mit diesem auf eure Feinde zustürmen.

Der Greifer hingegen verhält sich wie der aus der Kollaboration mit Attack on Titan. Visiert einen Punkt an und zieht euch hin, sollte ein Feind in der Nähe sein, könnt ihr zusätzlich zu eurem Schwung, noch einen starken Nahkampfangriff durchführen, um Schaden auszuteilen.

Die Map wurde hingegen noch nicht im Detail gezeigt. Im Trailer sind neue Orte und Bauwerke zu erkennen, die an klassische britische Gebäude erinnern.

An Autos soll es auch nicht mangeln, denn diese sind zurück, und zwar in Form von Lamborghinis. Eine Kooperation zwischen Fortnite und dem Autohersteller ist nicht bekannt, doch der Trailer zeigt viele Lambos mit dem Markennamen.

Wann startet Season 1 in Chapter 5? Das können wir nicht genau sagen. Bislang warten viele Fans von Fortnite auf das kommende Live-Event, das heute um 20:00 Uhr deutscher Zeit mit Eminem über die Bühne gehen soll. Es ist also gut denkbar, dass am Sonntagmorgen oder -mittag, die Server nach einem Server Down den neuen Content zu euch bringen werden.

Welche Hinweise habt ihr noch im Trailer entdecken können? Lasst es uns in den Kommentaren erfahren!