Fortnite: Battle Pass zu Chapter 5 mit 8 Skins geleakt – Sogar Peter Griffin ist dabei

Was im Live-Event passieren soll, ist noch nicht bekannt, doch viele Leaker deuten auf ein spektakuläres Ende hin, das die Fans nicht so schnell vergessen können.

Wann startet Chapter 5? Am Samstag, dem 02. Dezember um 20 Uhr, dürfen sich die Fans auf ein großes Live-Event mit Eminem freuen. Season: OG wird dabei verabschiedet und Spieler vorbereitet, in das kommende 5. Chapter einzusteigen.

Bald startet in Fortnite das letzte Live-Event von Chapter 4, um Chapter 5 einzuläuten. Viele Spieler können das Ende kaum erwarten und obwohl sich Epic Games bedeckt hält, was die kommende Season angeht, so wurden dennoch die kommenden Skins des neuen Battle Passes geleakt.

