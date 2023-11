Fortnite: Erste Leaks sprechen für ein Winterfest 2023 mit Adventskalender

In Fortnite gab es wiederholt zu Weihnachten ein besinnliches Event mit entspannter Stimmung, festlichen Dekorationen und jeder Menge kostenlosen Geschenken. Season: OG neigt sich dem Ende zu und da bald Weihnachten ist, deutet vieles auf ein kommendes Winterfest-Event 2023 hin.

Was ist das Winterfest in Fortnite? Epic Games hat sich für den Winter etwas einfallen lassen, damit Spieler auch in der Weihnachtspause der Entwickler noch genügend Anreize haben, um zu zocken. Aus diesem Grund wurde das Event „14 Tage Fortnite“ ins Leben gerufen. Es handelt sich dabei um ein Winterevent, indem Spieler über 14 Tage hinweg kostenlose kosmetische Items und XP ergattern können.

Das Event wurde weitestgehend so erweitert, dass Spieler sogar in einer Holzhütte an 14 Geschenken rütteln können und entscheiden dürfen, welches Geschenk sie zuerst öffnen wollen. Zu den Geschenken gesellen sich meist bekannte Waffen aus dem Tresor hinzu, sowie temporäre Modi.

Da Season: OG vor der besinnlichen Zeit endet, haben sich viele Spieler gefragt, ob es dieses Jahr erneut ein Winterevent geben wird. Obwohl das Live-Event rund um Eminem noch ansteht, spricht dennoch vieles für ein Winterevent 2023.

Leaks sprechen für 14 Tage Fortnite

Wie sehen die Leaks aus? Laut Twitter-User KiriBuilds gibt es neue Girlanden und einen Kieferbaum, der seit Season: OG implementiert wurde. Es handelt sich dabei um neue Komponenten, die von den Entwicklern neu designt wurden.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Zum Winter beschert Fortnite die Spieler nicht nur mit Geschenken, sondern auch geschmückten Bäumen, Büschen und Girlanden, die Häuser und Straßen zieren. Es ist also möglich, dass Fortnite jetzt schon die Lichterketten aus dem Dachboden räumt, um sie für den Release von Chapter 5 griffbereit zu haben.

Zudem wurde mit Update 27.00 in den Daten eine Zeile gefunden, indem das Wort „schütteln“ in Verbindung mit einer „Winter Quest“ steht. Das „Schütteln“ könnte sich mit hoher Wahrscheinlichkeit auf die Geschenke beziehen, die Spieler zum Weihnachtsevent öffnen dürfen.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Zu guter Letzt spricht der Release-Zeitraum für das Winterevent. Laut den Daten soll Chapter 5 am Sonntag, dem 03. Dezember starten. In der Vergangenheit ist das Event aber in der Woche zwischen dem 11. und 17. Dezember gestartet. Fortnite hat also noch eine Woche Zeit, einen Patch zu veröffentlichen, der das Event aktiviert und die Holzhütte des Oberknackers zurückbringt.

Beachtet aber, dass es sich hierbei nur um Leaks und Spekulationen handelt. Es könnte also auch sein, dass Epic Games das Event sausen lässt und stattdessen nur die neue Map von Chapter 5 schmückt.

Was glaubt ihr? Haben die Entwickler ein Winterevent 2023 geplant oder wurde nur das kommende Live-Event für Chapter 5 verfeinert? Lasst es uns in den Kommentaren erfahren!