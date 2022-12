Fortnite: Geschenke öffnen im Winterfest 2022 – Hier verstecken sich die Skins

In Fortnite ist das Winterfest 2022 mit der „Lodge“ gestartet. In der Winterhütte warten 14 Geschenke darauf, von Spielern geöffnet zu werden. Doch was steckt drin?

So findet ihr die Geschenke: Nach dem neuen Update hat auch das Winterfest in Fortnite Einzug gehalten. Wenn ihr jetzt im Hauptmenü des Spiels nach rechts navigiert, findet ihr dort einen neuen Menüpunkt, der wie eine Schneeflocke aussieht.

Diese Schneeflocke führt zur “Lodge” – eine Winterhütte, in der ihr verschiedene Geschenke öffnen und Aktionen durchführen könnt.

Es gibt 14 Geschenke, von denen ihr mit jedem zusätzlichen Tag ein weiteres öffnen könnt In der Vergangenheit verfielen Geschenke nicht. Auch diesmal könnt ihr bis zum Ende des Winterfests am 03. Januar das Öffnen nachholen.

Am Lagerfeuer könnt ihr Extra-XP bekommen

Außerdem gibt es noch ein paar klickbare Gegenstände, die eine Animation auslösen, aber keine Geschenke bringen

Zudem wurde ein Trailer veröffentlicht, der euch in Winterfest-Stimmung bringen soll. Der zeigt auch schon die Skins, “Arktis-Adeline” und “Rodel-Fluff”.

Was steckt in den Geschenken im Fortnite Winterfest 2022?

Das steckt in den Geschenken: Ihr wollt direkt bestimmte Belohnungen haben? Dataminer und Leaker haben bereits aufgezeigt, welche Geschenke wo drin stecken.

Spoiler: Wenn ihr euch von den Geschenken lieber überraschen lassen wollt, lest hier nicht weiter.

Wenn ihr aber schon wissen wollt, wo genau ihr welches Geschenk in dem Haufen von Päckchen findet, binden wir hier ein Video des Leakers Hypex für euch ein. Der zeigt bereits, wo welche Geschenke stecken:

Zwei Skins könnt ihr bekommen:

Der Skin “Arktis-Adeline” steckt im linken Haufen, im großen Geschenk hinten rechts

Vorne bei dem “Fluff”-Skin findet ihr ein kleines Geschenk, in dem der Skin “Rodel-Fluff” steckt

Im linken Haufen findet ihr außerdem:

Den Hammer Sledgecracker

Das Spray “Seasons Guffings”

Das Emoticon “Boom Gauble”

Das Emote “Lil Prancer”, wo man auf einem kleinen Holz-Lama reitet (Geschenk in der Mitte)

Die Lackierung “Slushy Sneak”

Das Musik-Pack “Rip & Tear 2016”, passend zu Doom (schaut schon aus dem Paket raus)

Den Gleiter “Har-Har-Har!” (großes Geschenk hinten links)

Im rechten Haufen findet ihr:

Die Contrails “Ribbon Trail”

Die Musik “When the Wind Blows”

Die Lackierung “Gringle Set”

Das Back Bling “Fa-la-la-lamaa”

Den Gleiter “Wintry Whirligig”

