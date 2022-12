Fortnite: Brennpunkt finden und Drohnen abschießen – So geht’s

In Fortnite sollt ihr Brennpunkte finden und dort die Beutedrohnen abschießen. Das wurde in Kapitel 4 Season 1 nun wieder aktiviert. Wir zeigen euch die Fundorte und wie das geht.

Was sind das für Aufgaben? Nach dem Release von Kapitel 4 Season 1 im Dezember 2022 gibt es wieder Drohnen auf der Map von Fortnite. Das war vor Jahren schon mal der Fall.

Wir zeigen euch hier, wo ihr die Drohnen findet und warum es sich lohnt, die Teil abzuschießen. Den Artikel haben wir im Dezember 2022 für euch aktualisiert. Er erschien ursprünglich im August 2019.

Brennpunkte – Wie findet man sie?

Was sind Brennpunkte? Das sind spezielle Orte in Fortnite, die ihr gar nicht verfehlen könnt. Ihr erkennt sie bereits vor dem Start eines Matches, wenn ihr die Map öffnet. Die Brennpunkte tragen die Namen von Ortschaften in goldener Schrift. Damit setzen sie sich deutlich von den anderen POIs ab.

Die Brennpunkte auf der Map von Kapitel 4 in Fortnite – In Gelb erkennt ihr die Namen The Citadel und Shattered Slab, das sind in diesem Match die Fundorte der Drohnen

Wie löst man die Aufgabe? Sucht euch einen dieser Hotspots schon vor dem Beginn eines Matches und landet dort direkt, um die Aufgabe schnell und einfach zu lösen.

Bei manchen Aufgaben sollt ihr an den Brennpunkten einfach nur Gegner umnieten. Seid also vor dem Abschuss sicher, dass ihr euch in dem Gebiet befindet.

Beutedrohnen abschießen – Wo findet man sie?

Was sind Beutedrohnen? Das sind kleine Flugapparate, die ihr nur bei den Brennpunkten in Fortnite finden könnt. Seid ihr also eh schon für die oben genannte Aufgabe bei einem Brennpunkt, dann schaut in die Luft und haltet nach den Drohnen Ausschau.

Ein älterer Screenshot aus Fortnite, als die Drohnen zum ersten Mal im Spiel waren

Wie löst man die Aufgabe? Schnappt euch eine Waffe und ballert auf diese Drohnen. Fügt ihr ihnen genug Schaden zu, gehen sie kaputt und lassen euch Beute fallen.

Laut Fortnite sollt ihr darin „sehr seltene Waffen“ findet. Das Abballern kann sich also richtig für euch und den Rest der Runde lohnen.

Das ist wichtig: Bedenkt, dass die Brennpunkte und die dort schwirrenden Drohnen beliebt sind. Auch andere Spieler wollen schnell an die seltenen Waffen kommen. Darum ist dort immer viel los. Lauft also nicht kopflos in die Brennpunkte, sondern schaut erstmal nach Gegnern, die vielleicht abgelenkt in die Luft zielen und auf Drohnen schießen.