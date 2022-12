Spieler in Fortnite rasten aus: Item war 4 Jahre weg, kommt durch einen Fehler für 3 Stunden zurück

In Fortnite hat eines der seltensten Emotes es endlich, nach fast 4 Jahren zurück in den Item-Shop geschafft. Das hat für Aufruhr in der Community gesorgt, doch nach 3 Stunden war der Emote wieder weg. Was ist passiert?

Was war das für ein Emote? Einer der wohl seltensten Emotes hat es kurz in den Shop geschafft. Es ging um den Emote „Tidy“. Diese Moves waren an Snoop Dog angelehnt und sorgten bei der Ausführung dafür, dass ihr wiederholt wischt.

Für viele ging in der Nacht am 06. Dezember ein Traum in Erfüllung, denn einige Sammler hatten diesen Emote gar nicht in ihrer Sammlung. Er wurde1455 Tage, also fast 4 Jahre lang, nicht mehr in den Item-Shop zurückgebracht.

Heute war es also so weit, doch nach drei Stunden seiner Rückkehr annullierte Epic Games seine Entscheidung und schickte den Emote erneut in den Tresor.

Spieler rasten aus, weil ihr Emote nicht mehr OG ist

In der Community von Fortnite gibt es noch einige Spieler, die sich als OG bezeichnen. Diese Spieler sind von Anfang an dabei und besitzen viele seltene Items, mit denen sie vor allen anderen Fans prahlen. Aus diesem Grund brach auf Twitter ein großes Entsetzen aus, denn viele dieser OG-Spieler sind ausgerastet.

Sie können nicht verstehen, warum Epic Games diesen Emote erneut in den Shop gebrachte und warum sie diese Moves ihres OG-Status berauben. Dabei kommentieren viele Spieler unter dem Post von Fortnite-Leaker Shiina und Hypex wie folgt:

@Defaulting12 : „Ich zittere gerade vor Wut, ich weine gerade so heftig!!! Das war mein letztes seltenes Emote und jetzt ist es an diese absoluten Noob-Loser gegangen!! […]“

@JackDoh87643094 : „Alter, ich hatte es OG … zuerst ruinieren sie ihr Spiel mit Kapitel 4 und jetzt bringen sie mein OG-Item zurück …“

@quantavioussy : „BRO, DAS WAR EINER DER EINZIGEN OG-EMOTES, DIE ICH JETZT HATTE“

Warum wurde der Emote entfernt? Das weiß niemand so genau. Epic Games hat auf Twitter ein kurzes Statement abgegeben, in dem sie berichten, dass für kurze Zeit ein Shop-Bereich aktiv war und dieser jetzt deaktiviert wurde. Man arbeitet daran, weitere Variationen dieses Shop-Bereichs zu implementieren.

Es ist also nicht genau bekannt, warum es entfernt wurde, wir glauben jedoch, dass es ein Versehen war und diese Items wahrscheinlich zu einem späteren Zeitpunkt der Season hätten angeboten werden sollen.

Wie findet ihr es, das Epic Games den Emote nur 3 Stunden im Shop ließ? Findet ihr es schade oder konntet ihr euch den Emote gönnen? Lasst uns gerne einen Kommentar da!