Fortnite: Die 3 besten Emotes, die schon ewig nicht mehr im Shop waren

In Fortnite gibt es schon viele Emotes, die täglich durch den Item-Shop rotieren. Einige davon jedoch sind so selten, dass sie schon seit Jahren nicht mehr das Licht der Welt erblickt haben. Wir zeigen euch die seltensten Emotes, die schon ewig nicht mehr in den Item-Shop gelangt sind.

Was sind das für Items? Dabei handelt es sich um Emotes, sogenannte Gesten, die Spieler in Battle Passes oder dem Item Shop für V-Bucks erwerben können. Mit ihnen können sie Tänze oder Gefühle den anderen Spielern mitteilen, ohne mit ihnen direkt durch ein Head-Set zu kommunizieren.

3 Emotes, die schon Jahre nicht mehr zurückgekehrt sind

In unserer Auflistung gehen wir jedoch nicht alle Emotes durch, sondern nur die seltensten, die schon seit Ewigkeiten nicht mehr in den Items Shop gekommen sind, diese lauten wie folgt:

Tidy

Was ist das für ein Emote? Auch Spieler ohne Fortniteerfahrung sollten diese Moves kennen. Sie stammen von Snoop Dogg aus dem Song “Drop It Like It’s Hot”. Dabei steht eurer Skin auf der Stelle und bewegt seinen Arm so, als würde dieser etwas abwischen.

Wie alt ist das Emote? Dieser Tanz wurde das letzte Mal vor 1131 Tagen im Item Shop gesehen (Stand. 03.02.22). Um es in Jahren zusammenzufassen, sind das mehr als 3 Jahre. Falls ihr also jemanden mit diesem Emote seht, ist dieser ein OG-Spieler.

Wie viel kostet das Emote? Das Emote besitzt die Seltenheit “Selten” und somit kostet dieser 500 V-Bucks.

Fresh

Was ist das für ein Emote? Wer kennt nicht Carlton aus der Serie “Der Prinz von Bel-Air”. Dieser Tanz wurde von Carlton selbst getanzt und fand auch in Fortnite so seinen Weg ins Schlachtfeld. Nach Problemen im Urheberrecht, welches von Carltons Darsteller selbst angezettelt wurde, verschwand dieser Skin und tauchte nie wieder auf. Der Grund für das Verschwinden ist unklar, jedoch könnte es sein, dass es etwas mit dem Urheberrechtsstreit zu tun hat.

Wie alt ist das Emote? Dieser Tanz wurde das letzte Mal vor 1140 Tagen im Item Shop gesehen (Stand. 03.02.22). Um es in Jahren zusammenzufassen, sind das mehr als 3 Jahre. Auch hier gilt der Besitzt dieser Geste als OG.

Wie viel kostet das Emote? Das Emote besitzt die Seltenheit “Episch” und somit kostet dieser 800 V-Bucks.

Rambunctious

Was ist das für ein Emote? Diese Geste stammt auch aus der “Will Smith”-Serie des Prinzen von Bel-Air. Dieser Tanz wurde jedoch von Will Smith getanzt und zeigt wilde und verrückte Bewegungen.

Wie alt ist das Emote? Dieser Tanz wurde das letzte Mal vor 1149 Tagen im Item Shop gesehen (Stand. 03.02.22). Um es in Jahren zusammenzufassen, sind das mehr als 3 Jahre. Ebenso hier gilt der Besitzt dieser Geste als OG.

Wie viel kostet das Emote? Das Emote besitzt die Seltenheit “Selten” und somit kostet dieser 500 V-Bucks.

Viele dieser Gesten sind schon eine Ewigkeit nicht mehr erschienen und doch könnten sie jederzeit erneut in den Item-Shop spazieren. Gebt also eure Hoffnung nicht auf, Epic hat schon in der Vergangenheit die seltensten Skins zurück ins Leben gerufen.

Was haltet ihr von den Gesten in Fortnite? Findet ihr diese cool und besitzt ihr überhaupt eines dieser legendären OG-Emotes? Lasst es uns in den Kommentaren wissen, wie ihr dazu steht und ob ihr auch OG seid.